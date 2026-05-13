Контролът на семейство Хайек над Swatch Group устоя на натиска на инвеститорите

Семейство Хайек, което контролира Swatch Group, успя да спре нов опит на американския инвеститор Стивън Ууд да влезе в борда на компанията, въпреки че много от по-малките акционери го подкрепиха.

Ууд, който е основател на инвестиционния фонд GreenWood Investors, получи одобрението на над 80% от миноритарните акционери по време на годишното събрание на компанията. Това е значително повече спрямо миналата година, когато подкрепата за него беше около 62 процента.

Въпреки това семейство Хайек успя да блокира назначението му благодарение на специалната структура на акциите в Swatch. Макар семейството да притежава около 25% от компанията, то контролира почти половината от гласовете чрез акции с по-силни права. Така Хайек запазва пълния контрол върху най-големия производител на часовници в света.

Резултатът предизвика напрежение на събранието. Някои инвеститори обвиниха ръководството, че игнорира желанието на по-малките акционери.

Swatch, която притежава марки като Omega, Longines и Blancpain, се противопоставя на кандидатурата на Ууд с аргумента, че той е американец и няма достатъчно силна връзка с Швейцария. Вместо него компанията предложи швейцарския бизнесмен и политик Андреас Рикенбахер за независим член на борда.

Ууд вече води съдебно дело срещу Swatch заради начина, по който компанията е провела миналогодишното гласуване. От неговия фонд обявиха, че може да поискат и анулиране на решенията от тазгодишното събрание.

Няколко организации, които защитават интересите на инвеститорите – сред тях Ethos Foundation, Glass Lewis и Institutional Shareholder Services, подкрепиха Ууд, защото смятат, че управлението на Swatch не е достатъчно независимо.

Председателят на компанията Найла Хайек защити позицията на семейството и обвини Ууд, че мисли прекалено краткосрочно и се интересува основно от бързо увеличаване на печалбите.

Спорът идва в труден момент за Swatch. Макар акциите на компанията да са се повишили с около 20% от началото на годината, за последните 10 години те остават значително под предишните си нива. Печалбата на компанията също се е сринала заради по-слабото търсене в Китай, американските мита, силния швейцарски франк и проблемите на пазара на луксозни стоки.

