В Лом се събират на протест срещу кмета, обвинен в купуване на гласове

Жители на Лом се събират днес, от 11 часа, на мирен протест пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров, съобщи кореспондент на БНР.

Повод за протеста е повдигнатото вчера от Апелативна прокуратура-София обвинение срещу Цветан Петров.

На 15.04.2026 г. в административната сграда на общинско предприятие в Лом, Петров, в качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил имотна облага в размер на по 50 евро на работници на предприятието.

С действията си той е целял да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 19.04.2026 г., както и в полза на кандидат с определена преференция.

За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 112.92 до 15 338.76 евро.