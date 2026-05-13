Льо Пен ще се кандидатира за президент, дори ако получи условна присъда

Марин льо Пен, лидер на парламентарната фракция на крайнодясната партия „Национален сбор“, възнамерява да се кандидатира на изборите, дори ако Апелативният съд ѝ наложи условна присъда по делото, свързано с нейните парламентарни асистенти.

„Със сигурност ще бъда кандидат“, каза тя по радио RTL, отговаряйки на въпрос дали би се кандидатирала, ако получи условна присъда.

Льо Пен добави, че ще продължи да „използва всички налични средства, за да се защити“. „Но ако съдебната система ми попречи да бъда кандидат и да водя кампания, тогава няма да участвам“, заяви политикът.

На 7 юли Апелативният съд в Париж ще обяви решението си по жалбата на Льо Пен

срещу присъдата по делото за фиктивното наемане на парламентарни асистенти за сметка на Европейския парламент.

На 31 март 2025 г. първоинстанционният съд осъди Льо Пен на четири години затвор, две от които ще бъде задължена да носи електронна гривна (останалите две години са условни). Съдът също така ѝ забрани да заема изборни длъжности и да участва в избори в продължение на пет години. За разлика от присъдата лишаване от свобода, тази мярка влезе в сила незабавно и може да бъде отменена само при успешно обжалване.

Забраната не се отнася за настоящото ѝ място в Националното събрание (долната камара на парламента), но Льо Пен е длъжна да подаде оставка от другите си изборни длъжности.

Първият тур на френските президентски избори е насрочен за април 2027 година.

Конкретна дата все още не е определена, но се очаква той да се проведе 20-35 дни преди края на мандата на настоящия президент Еманюел Макрон на 13 май 2027 година.

Ако никой кандидат за президент не получи повече от 50% от гласовете на първия тур, двамата кандидати с най-голям брой гласове ще участват в балотажа, който ще се проведе две седмици по-късно. Макрон вече няма да може да се кандидатира за президент след изтичането на втория си мандат поради конституционни ограничения.