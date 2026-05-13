Шедьовърът на Chanel за 4 млн. евро

Френската модна къща отново надмина себе си – този път чрез лансирането на най-новото си асо, което е истинско произведение на изкуството. Ето за какво иде реч:

По време на тазгодишното изложение Watches and Wonders, което се проведе в Женева от 14-ти до 20-ти април, френската луксозна марка изуми всички – този път чрез амалгамацията (сливане, обединяване или смесване на разнородни елементи, организации или групи в едно цяло) на часовникарството и бижутерството в едно.

Това е Coco Game – уникалната шахматна дъска – дело на Арно Шастен, директорът на творческото студио на Chanel, по данни на Vogue.

Шахматната дъска е изработена от черен обсидиан, съставена от цели 64 черно-бели керамични квадрата, обградени от цял квадрат от 516 шлифовани диаманти. А всяка една от 32-те фигури – малко или много – е свързана по някакъв начин с бранда и неговата създателка. Например топовете са реплика на прочутата колона на парижкия площад “Вандом”, офицерите са шивашки манекени, царете са представени като лъвове, а цариците – идеално копие на великата Габриел Шанел.

Всяка една от фигурите е изработена от злато и керамика и инкрустирана с диаманти. А под тях се намира и гениално скрит работещ часовник. Общо 9236 диаманта (около 110,94 карата общо) са били необходими за създаването на този уникален шедьовър, струващ 4 млн. евро.