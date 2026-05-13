Вицепремиерите Иво Христов и Атанас Пеканов получиха ресори, за които ще отговарят

Ясни са ресорите на двамата вицепремиери без портфейл, които не ръководят министерства – Иво Христов и Атанас Пеканов.

Те бяха определени с промени в устройствения правилник на Министерския съвет, след като кабинетът днес прие постановление за целта, съобщи БТА.

Разширени са правомощията на вицепремиера Иво Христов. В събота пред БНТ той съобщи, че ресорите му ще са култура, спорт и туризъм или, по-общо, човешкото развитие, според терминологията на ООН. Сега ресорите му са определени като стратегическо развитие и координацията на политики, което предполага по-широк кръг правомощия и отговорности и извън изредените сектори, отбелязва дир.бг.

Атанас Пеканов, без изненада, поема еврофондовете – сфера, с която той и се занимаваше и преди. Пеканов беше три пъти досега вицепремиер по управлението на европейските средства – в два служебни кабинета на Стефан Янев и в двете служебни правителства на Гълъб Донев.