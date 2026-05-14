ДФЗ изплати над 2 млн. евро на производители на памук за Кампания 2025

Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ) изплати 2 147 335 евро на 89 земеделски стопани, заявили подпомагане по интервенцията „Специално плащане за култура – памук“ (Памук) за Кампания 2025, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 година.

Размерът на ставката, по която са изчислени субсидиите, е в размер на 763.35 евро/ха, съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) № 2021/2115.

Право на финансова подкрепа имат стопани, заявили, че ще отглеждат памук от вписаните както в Официалната сортова листа на България видове към 1 март 2025 г., така и в Европейския каталог на полските култури. Те са публикувани на електронната страница на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Изискванията за допустимост за участие в интервенцията са разписани в чл. 6 от Наредба 3 от 10 март 2023 година.

Специалното плащане се отпуска за засети площи с памук при минимална гъстота на посевите не по-малко от 8000 броя/дка, като

реколтата трябваше да се прибере не по-късно от 30 ноември 2025 година.

Памукопроизводителите имат задължение да приложат към заявлението си за подпомагане сключен договор за изкупуване на произведената реколта и да докажат, че са покрили минималната посевна норма от 15 кг/хектал. За целта те имаха ангажимент да предоставят официалните етикети от опаковките на семената, използвани за посев.

Припомняме, че в изпълнение на разпоредбите на приложимото законодателство, от изплатените суми са удържани и средствата в размер на 1.5 на сто от сумата за подпомагане, които представляват приноса на всеки земеделски стопанин към Взаимоспомагателния фонд.

През 90-те години на ХХ век поради драстично редуциране на текстилната промишленост в България площта на културата системно намалява. Сеитбата на памук е концентрирана най-вече в областите Стара Загора, Пловдив и Хасково, а силно се редуцира това производство в районите на Сливен, Ямбол и Бургас.

В България памук се отглежда на около 20 000 декара,

като за кампания 2024 г. са подпомогнати 64 земеделски производители. Регистрира се ренесанс в производството поради търсенето на суровина в Европа. На Стария континент производството на памук е концентрирано в Гърция и Испания. Гърция е лидер в ЕС, осигурявайки 80% от европейската продукция, концентрирана основно в централните и северните региони.

А иначе са много възможностите за използване на памука – почти цялата част на плода (кутийката):

от влакното се произвеждат прежди и текстил, служи за изработка на брезенти, ремъци, изкуствена коприна, филтри, намотки за електромотори;

от мъха, който покрива семената се приготвят над 30 продукта;

от семената се извлича масло, което е полусъхливо и служи за производство на сапуни и за други технически цели, а добито чрез студено пресоване може да се използва за храна на хората. Също от семената се добиват белтъци със състав, близък до млечния, които успешно се използват за храна на децата.

стъблата могат да бъдат преработвани и да служат като енергиен източник;

кюспето след преработка на семената е с много добра фуражна стойност.

Проблемът на производителите е, че суровината им не се търси у нас. Фирмите предпочитат да внасят, а българския памук се изнася.