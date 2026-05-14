Си Дзинпин: 2026-та ще бъде „историческа, знакова година“ за отношенията между Китай и САЩ

Китайският президент Си Дзинпин и американският държавен глава Доналд Тръмп проведоха официална среща в Пекин, по време на която поставиха акцент върху икономическите връзки и перспективите за сътрудничество между двете най-големи световни икономики.

Разговорите се състояха в Голямата зала на народа на площад „Тянанмън“, където китайският лидер посрещна американския си колега с официална церемония и военни почести. Двамата президенти преминаха по червен килим, поздравиха делегациите си и изслушаха националните химни на фона на топовни салюти. В церемонията участваха и деца, развяващи знамената на Китай и САЩ.

При ръкостискането Тръмп се опита да приложи запазената си марка с придърпването, за да покаже доминация над Си, но не успя.

В началото на срещата китайският държавен глава заяви, че очаква 2026-тa да се превърне в „историческа, знакова година“ за отношенията между Пекин и Вашингтон. Той подчерта, че икономическите и търговските връзки между двете държави са „взаимноизгодни“ и приветства напредъка в двустранния диалог.

Източник: USA Today News.

От своя страна Тръмп определи срещата като „най-голямото събитие“ в историята и изрази увереност, че Китай и САЩ ги очаква „светло бъдеще“ в сътрудничеството. Дори нарече Си „велик лидер“.

Въпреки добрия дипломатичен тон китайският президент предупреди, че въпросът за Тайван, който Китай смята за своя територия, може сериозно да застраши двустранните отношения, ако бъде решаван неправилно, предаде „Ню Йорк Таймс“.

Сред основните цели на Пекин е ограничаването на американските оръжейни доставки за самоуправляващия се остров. Китайското ръководство нееднократно е настоявало Вашингтон да подхожда „с изключителна предпазливост“ по темата.

Очаква се в рамките на срещата лидерите да обсъдят търговските отношения между двете страни, войната около Иран и ситуацията в Ормузкия проток. Анализатори отбелязват, че Пекин може да използва влиянието си върху Техеран като важен коз в преговорите с Вашингтон.

След официалните разговори китайският лидер се срещна и с представители на американския бизнес, които са част от делегацията на Тръмп. По време на дискусията Си Дзинпин подчерта значението на равнопоставените икономически отношения между двете страни.

В рамките на визитата двамата президенти посетиха и Храма на Небето – исторически комплекс от XV век в Пекин, смятан за символ на връзката между Земята и Небето.