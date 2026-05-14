Асоциацията на търговците на нехранителни стоки се обяви против законите на управляващите за цените

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) излезе с остра позиция срещу предложените изменения в Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), които се очаква да бъдат гласувани в пленарната зала идните дни. Промените се приемат набързо и без реален публичен дебат, смятат членовете на асоциацията.

Законопроектите, внесени от „Прогресивна България“ и приети на първо четене от временната комисия по бюджет и финанси, въвеждат забрана на необоснованото покачване на цените до август 2027 г., а глобите се удвояват.

Особено сериозни са предложенията в ЗЗК, с които се въвеждат понятията „съвместно господстващо положение“ и „прекомерно високи цени“, нови нелоялни търговски практики. Най-тревожното за бизнеса е, че компаниите ще трябва сами да доказват липса на нарушение, коментират от асоциацията.

„Вместо да минат през процедурата на Закона за нормативните актове и оценка на въздействието, текстовете се внасят от депутати. Парламентът решава как да изглеждат цените в магазините. Бизнесът вече е виновен, докато не докаже противното. Когато законите се пишат набързо и на тъмно, не може да очакваме качество и предвидимост“, заявява Галин Попов, изпълнителен директор на АТНС, цитиран в съобщението.

Според асоциацията държавата и регулаторите трябва да гарантират работещ пазар и ефективна конкуренция. „Ако пазарът функционира нормално, той няма да допусне спекулативни увеличения на цените. Замяната на регулаторното безсилие с още регулации е проява на слабост. Това са промени с огромен ефект върху цялата икономика, които не трябва да се приемат без дебат, оценка на въздействието и участие на бизнеса“, категоричен е Попов.

АТНС предупреждава, че закони, които обръщат логиката на пазара и прехвърлят доказателствената тежест върху бизнеса, не се приемат за броени дни.

В този час депутатите обсъждат на първо четене промените в ЗЗП. Законопроектът на практика прехвърля някои текстове от Закона за въвеждането на еврото в ЗЗП, като удължава тяхното действие с година спрямо първоначално предвидения краен срок. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано.

