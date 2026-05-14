Повече от 50% от британците се съмняват, че Лейбъристката партия ще спечели изборите

Киър Стармър заяви, че Обединеното кралство остава "напълно ангажирано с НАТО"

Повече от 50% от жителите на Великобритания смятат, че Лейбъристката партия, водена от премиера Киър Стармър, няма реален шанс да бъде преизбрана на следващите избори. Това показва анкета, проведена от Public First за европейското издание Politico.

Според анкетата 53% от британците са изразили това мнение. Само 33% от анкетираните са били положителни относно перспективите за преизбиране на Лейбъристката партия на общите избори.

Освен това, 56% от анкетираните смятат, че Лейбъристката партия не е променила ситуацията в страната, откакто е дошла на власт през 2024 г., или я е променила към по-лошо. Междувременно 31% от британците отбелязват положителни промени, но казват, че те са „недостатъчни“.

Според резултатите от проучването,

само 6% от анкетираните казват, че Лейбъристката партия е променила страната напълно към по-добро.

Изданието отбелязва, че повече от половината от анкетираните (65%) смятат, че дяснопопулистката партия Reform UK има „реален шанс“ да спечели следващите избори.

Проучването е проведено от 8 до 11 май и е обхванало над 2000 респонденти.

