Слънчоглед или орехи – кое е по-добро за здравето на мозъка

Слънчогледовите семки и орехите са богати на хранителни вещества храни, които подпомагат здравето на мозъка и организма като цяло. Те съдържат полезни мазнини (включително омега-3 мастни киселини), антиоксиданти, протеини, фибри, витамини и минерали, които помагат на тялото да функционира правилно.
Ползи за мозъка
И слънчогледовите семки, и орехите се считат за полезни за мозъка храни, но подпомагат мозъчната функция по различни начини. И двете съдържат хранителни вещества, важни за мозъка:
- Протеини: Мозъкът се нуждае от протеини, за да функционира правилно. Те осигуряват аминокиселини, които подпомагат работата на невротрансмитерите.
- Омега-3 мастни киселини: Омега-3 помагат за изграждането на клетки, подпомагащи мозъчната функция, както и за създаването на синапси — връзките в мозъка, които позволяват съхраняването на нови спомени. Порция от 28 г орехи осигурява над 100% от препоръчителния дневен прием. Орехите съдържат и повече алфа-линоленова киселина (ALA) — растителна форма на омега-3 — от всички други ядки. Редовната консумация на орехи се свързва с по-добро настроение и по-нисък риск от депресия.
- Витамин E: Слънчогледовите семки съдържат повече витамин Е от орехите. Порция от 28 г осигурява около 50% от препоръчителния дневен прием. Витамин Е съдържа антиоксидантите алфа-токоферол и гама-токоферол, които предпазват мозъка от увреждания, причинени от свободните радикали.
- Магнезий: Магнезият може да предпазва мозъка от възпаление и дегенерация.
Като цяло орехите са по-добрият избор по отношение на омега-3 мастните киселини, докато слънчогледовите семки осигуряват значително повече витамин Е.
Други ползи за здравето
Слънчогледовите семки и орехите подпомагат и здравето на сърцето благодарение на съдържанието си на фибри, растителни протеини и полезни мазнини.
Фибрите в ядките и семената могат да помогнат за:
- Подобряване на храносмилането
- Предотвратяване на запек
- Поддържане на стабилна кръвна захар след хранене
- По-дълго усещане за ситост
- Контрол на холестерола и кръвното налягане
- Намаляване на риска от метаболитен синдром
- Намаляване на риска от сърдечни заболявания
Какво да имате предвид
Когато добавяте слънчогледови семки или орехи към храненето си:
- Избирайте сурови или сухо печени варианти (без добавени мазнини)
- Предпочитайте несолени или леко солени и неподсладени продукти
- Следете количествата, тъй като и двете са калорични храни
За по-добър контрол на порциите може да отделите една порция предварително и да приберете останалото. Купуването на слънчогледови семки и орехи с черупките също може да помогне за ограничаване на количеството.
Лесни начини да ги включите в храненето си
За да консумирате повече слънчогледови семки и орехи, опитайте:
- Да ги ядете самостоятелно или смесени с други ядки и семена като междинна закуска
- Да ги добавяте към салати
- Да ги слагате в ястия тип „стър-фрай“
- Да ги включвате в печива като мъфини и хляб
- Да поръсвате овесени ядки, зърнени закуски или кисело мляко
- Да ги използвате в супи и къри
- Да ги комбинирате с плодове, зеленчуци или пълнозърнести храни
