БФБ ще плати още 131 657 евро като дивидент на акционерите си 2025 г.

Печалбата на „Българска фондова борса“ АД за 2025 г., след облагане с данъци, е в размер на 8 654 414.45 евро (16 926 563.41 лева). Мениджърите предлагат сумата от 8 613 379.64 евро (16 852 121.60 лева) да се разпредели за изплащане на дивидент на акционерите. Решение за това ще се вземе на редовното заседание на притежателите на такива акции, насрочено за 16 юни в София.

Съгласно решение на Общото събрание на дружеството от 25 ноември миналата година, като 6-месечен дивидент за 2025 г. е разпределена сума в размер на 8 481 722.44 евро (16 588 807 лева). Тогава всеки акционер получи по 1.26 лева за акция. Остатъчната сума, която се дължи от компанията като дивидент за миналата година, е 131 657.20 евро (263 314 лева), което означава по 0.01 евро на акция.

Останалите 41 034.81 евро не се разпределят като дивидент и остават във фонд „Неразпределена печалба“.

Преди да се гласува това решение общото събрание трябва да приеме докладите на съвета на директорите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор за извършената проверка.

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на борда от отговорност за дейността им през миналата година.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 2 юли на същото място и при същия дневен ред. Сделки с акции на това дружество на БФБ, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни право на глас в общото събрание, могат да ес сключват до 29 май.

През последните дванадесет месеца цената на акциите на борсовия оператор на „Българска фондова борса“ са във възход. В момента те се търгуват вече по 8.40 евро за един брой, което оценява компанията на над 110 млн. евро пазарна капитализация.