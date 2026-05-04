По-високи приходи и печалба от 984 хил. евро отчете БФБ през първото тримесечие

Печалба от 984 хил. евро отчете „Българска фондова борса“ АД за първото тримесечие на 2026 г. (0.07 евро на акция), показват данните във отчета на мениджърите на борсовия оператор. Това се дължи основно на финансовите приходи, както и на увеличението в паричните постъпления от договори с клиенти. За сравнение, преди година печалбата на дружеството беше 1.07 млн. евро. БФБ завърши 2025 г. с печалба от 8.65 млн. евро.

Приходите от такси в оперативен сегмент „Регистрация и поддържане на емисии финансови инструменти за търговия“ се увеличават до 214 хил. евро при 197 хил. евро година по-рано. Ръст има по позиции „Такса за поддържане на емисии“ и Приходи от услуги по емисии“, а спад – в позиция „Такса за членство“.

Към края на март

приходите от такси в оперативен сегмент „Информационно обслужване“ намаляват

и са за 139 хил. евро спрямо 145 хил. евро преди година. А това е поради спад в позицията „Такса за информационно обслужване“. Приходите в оперативен сегмент „Търговия с финансови инструменти“ нарастват със 109% до 226 хил. евро. Ръстът се дължи основно на увеличението по позиция „Комисиони за сделки на борсата“ (+143%), както и на повишението на приходите от услуги за членове и свързаност (33%) и на „Месечни комисионни за достъп до търговия“.

При разходи за външни услуги, в които са включени „Лицензионни такси“, които Борсата заплаща за използване на различните информационни системи, необходими за осигуряване на правилното функциониране на пазарната инфраструктура, „Абонаменти, одит и други консултантски услуги“, „Счетоводно-административно и деловодно обслужване“ и други, се отчита ръст (31%). Средствата, изплатени на персонала, се увеличават с 44 хил. евро. Общият брой на персонала в БФБ е 24 служители (при 28 служители година по-рано).

Към края на март загубата от оперативна дейност на БФБ възлиза на 90 хил. евро,

като се отчита увеличение от 27 хил. евро спрямо година по-рано.

През първото тримесечие финансовите приходи намаляват с 54 хил. евро на годишна база и възлизат на 1.07 млн. евро. Понижението се дължи на спад при приходите от дивиденти и от лихви по срочни депозити в банки.

Към края на март

дружеството е реализирало приходи от български клиенти в размер на 461 хил. евро

(при 334 хил. евро преди година), а паричните постъпления от чуждестранни инвеститори са 118 хил. евро спрямо 116 хил. евро година по-рано.

Емисията акции, издадена от БФБ, е част от индексите SOFIX, BGBX40, BGTR30 и CGIX.

През първото тримесечие търговията с акции на „Българската фондова борса“ отбеляза изключително силен ръст спрямо същия период на миналата година. Броят на сключените сделки е 1336 при 498 през същия период на 2025 г., което представлява увеличение от 168 на сто. По този показател емисията попада в Топ 10 на емисиите акции за тримесечието с най-голям брой сключени сделки на пазарите, организирани от борсата. Общият реализиран оборот нараства с впечатляващите 455% спрямо първото тримесечие на 2025 г. и достига 1 910 691 евро, а прехвърленият обем (лотове) отчита ръст от 184 на сто. Минималната цена за периода е 5.75 евро, а максималната достигната – 8.40 евро. Резултатите подчертават високото ниво на търговска активност и интерес към емисията и са добър индикатор за устойчивия интерес към акциите на „БФБ-София“. Преминаването на България към еврото от началото на годината допринася за повишена ликвидност и засилен интерес от страна на инвеститорите, отбелязват от борсовия оператор.

През последните дванадесет месеца цената на акциите на борсовия оператор на „Българска фондова борса“ са във възход. В момента те се търгуват по 8.30 евро за един брой, което оценява компанията на над 109 млн. евро пазарна капитализация.