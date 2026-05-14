Осъдиха на две години затвор доставчика на кетамин на Матю Пери

Лицензираният консултант по зависимости Ерик Флеминг, доставял кетамин на актьора Матю Пери малко преди смъртта му, беше осъден на две години затвор от федерален съд в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес.

Освен лишаване от свобода съдът му наложи и тригодишен изпитателен срок. Съдия Шерилин Пийс Гарнет разпореди Флеминг да се предаде на властите в срок от 45 дни.

Преди произнасянето на присъдата Флеминг заяви пред съда, че преживява случилото се като „кошмар“, от който не може да се събуди. По думите му е преследван от грешките, които е допуснал.

Той е четвъртият обвиняем по делото, който получава присъда, след като петима души признаха вина във връзка със смъртта на Пери през 2023 година. Актьорът беше открит мъртъв в джакузито на дома си в Лос Анджелис.

Матю Пери, добил световна слава със сериала „Приятели“, бе една от най-големите телевизионни звезди на САЩ.

Разследващите посочват, че именно Флеминг е свързал Пери с Джасвин Санга – дилърка, наричана от прокуратурата „Кетаминовата кралица“. Той е доставял наркотика от нейния дом до този на актьора и е препродавал веществото с надценка. Санга беше осъдена миналия месец на 15 години затвор.

Четете още: Учени предупредиха ФИФА за опасни горещини по време на Мондиал 2026