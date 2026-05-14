Учени предупредиха ФИФА за опасни горещини по време на Мондиал 2026

Група водещи учени от сферата на медицината, климатологията и спортната наука предупредиха ФИФА, че сегашните мерки за защита от екстремни горещини по време на Световното първенство по футбол през 2026 г. са недостатъчни и могат да изложат играчите на сериозен здравословен риск, съобщи Би Би Си.

В открито писмо международните експерти посочват, че действащите протоколи на световната футболна централа не отговарят на актуалните научни данни и са „невъзможни за оправдаване“. Те настояват за по-строги мерки, включително по-дълги паузи за охлаждане и ясни правила за отлагане или прекратяване на мачове при опасни температури.

Световното първенство през 2026 г. ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико,

като според учените температурите на 14 от 16-те стадиона могат да достигнат опасни нива. В южните части на САЩ и Северно Мексико летните температури често надхвърлят 30 градуса, а в някои периоди доближават 40 градуса по Целзий.

Специалистите подчертават, че рискът за футболистите не зависи само от температурата, а и от влажността, силата на слънцето и вятъра, които заедно увеличават топлинния стрес върху организма.

От ФИФА заявиха, че организацията е „ангажирана със защитата на здравето и безопасността на играчите, съдиите, феновете, доброволците и служителите“. Като част от мерките за турнира федерацията предвижда задължителни триминутни паузи за охлаждане във всяко полувреме, независимо от метеорологичните условия.

Освен това

резервните скамейки на откритите стадиони ще бъдат климатизирани,

а условията ще се следят чрез индекса Wet Bulb Globe Temperature, който отчита комбинираното влияние на температурата и влажността върху човешкия организъм.

Според експертите обаче тези мерки не са достатъчни. Те настояват мачове да бъдат отлагани при стойности над 28 градуса по WBGT, паузите за охлаждане да бъдат удължени до поне шест минути и да се осигурят по-добри условия за възстановяване на играчите.

От ФИФА отказаха да коментират директно критиките, но увериха, че ще използват „многостепенен модел“ за ограничаване на риска от жегите. Организаторите планират да адаптират началните часове на мачовете според климатичните условия, да ограничават срещите в най-горещите часове и да използват покрити стадиони за двубои с по-висок температурен риск.