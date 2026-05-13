Кабинетът „Радев“ назначи 28 нови областни управители

Министерският съвет прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

За областен управител на Благоевград е назначен Васил Трендафилов. Завършил е Академията на МВР-София. Работи дълги години в системата на МВР, като заема различни ръководни постове. В периода 2021–2025 г. е началник на Районно управление – Сандански към Областната дирекция на МВР – Благоевград (ОДМВР – Благоевград).

Дико Диков е назначен за областен управител на област Бургас. По образование е юрист, а в периода 1988 г. – 2013 г. професионалното му развитие е в системата на МВР. В последните години работи в частния сектор.

Марио Смърков е назначен за областен управител на област Варна. Заемал е същата длъжност в служебните правителства на Стефан Янев и на Гълъб Донев. По образование е юрист. На парламентарните избори през 2026 г. е избран за народен представител от 3-ти МИР – Варна.

Марин Богомилов е назначен за областен управител на област Велико Търново. По образование е икономист и е бил общински съветник в Община Горна Оряховица.

За областен управител на област Видин е назначен Огнян Михайлов. Заемал е същата длъжност в служебните правителства на Огнян Герджиков, Стефан Янев и Гълъб Донев. Работил е дълги години в системата на МВР, заемайки различни длъжности, включително директор на Регионална дирекция на вътрешните работи (РДВР), Областна дирекция „Полиция“ (ОДП) и ОДМВР – Видин. Работил е също в системата на енергетиката и на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” в гр. София.

За областен управител на Враца е назначен Росен Михайлов – финансист и анализатор с над 20 години опит. Професионалният му път преминава през водещи финансови институции в банковия сектор. Придобива административен опит на различни позиции в община Враца.

Кристина Сидорова е новият областен управител на област Габрово. Заемала е същата длъжност в периода юли 2022 г. – юли 2023 г. От юни 2021 г. до януари 2022 г. е била заместник областен управител на област Габрово, а преди това – общински съветник от 2014 г. до 2017 г. Избрана е за народен представител в 44-ото Народно събрание.

За областен управител на област Добрич е назначен Руслан Томов. По образование е юрист. От 1987 г. до 2024 г. работи в системата на МВР, като е заемал различни длъжности, включително началник на Районното управление на МВР Генерал Тошево от 1992 г. до 2003 г. , а от 2003 г. до 2024 г. – началник Гранично полицейско управление (ГПУ) „Генерал Тошево“.

Бисер Николов е назначен за областен управител на област Кърджали. Заемал е както същата длъжност, така и длъжността заместник областен управител на област Кърджали. Работил е и като управител на банка и притежава икономическо и юридическо образование.

За областен управител на област Кюстендил е назначен Атанас Гергинов. Финансист е по образование и притежава дългогодишен опит в банковата сфера, където над 15 години е директор на клон на водеща финансова институция в Област Кюстендил.

Пламен Христов е назначен за областен управител на област Ловеч. Притежава над 30 години професионален опит в сферата на медиите и обществените комуникации. Професионалният му път включва значителен опит в журналистиката. Работил е в редица регионални и национални медии, печатни издания, телевизии и радиа. Последните 14 години е кореспондент на Българското национално радио (БНР) в Ловеч.

Иван Каменов е назначен за областен управител на област Монтана. Финансист е по образование. Притежава богат практически опит както в държавната администрация, така и в частния сектор. Работил е в Националния осигурителен институт като финансов ревизор и в Националната агенция за приходите като данъчен инспектор.

За областен управител на област Ямбол е избран Георги Чалъков. Заемал е същата длъжност през 2017 г. , 2021 г. и 2022 година. Бил е също заместник-кмет на община Тунджа, както и два мандата общински съветник в същата община. Икономист е по образование.

За областен управител на област Пазарджик е назначен Борислав Богословов. Инженер е по образование. В период от близо 20 години развива своя професионален и управленски опит в сферата на строителството.

Грета Колева става областен управител на област Перник. По образование е педагог. Дълги години е учител по български език и литература в XIII Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Перник. Активно участва в културния и обществен живот на региона.

За областен управител на област Плевен е назначен Иван Петков. Заемал е същата длъжност, както и длъжността заместник областен управител на област Плевен. Професионалният си опит придобива в системата на Министерство на правосъдието.

Георги Янев е назначен за областен управител на област Пловдив. Експерт е в сферата на държавното управление и националната сигурност с над 30 години опит. Професионалната му кариера преминава през системите на Министерството на отбраната и Държавна агенция „Национална сигурност“. Бил е главен секретар на Областна администрация – Пловдив, в периода 2021 г. – 2024 година.

За областен управител на област Силистра е назначен Николай Неделчев. Заема длъжността за втори път. Притежава над 20-годишен опит в областта на местното самоуправление и местната администрация, както и опит в държавната администрация. От 1991 г. до 1999 г. е бил заместник-кмет, а от 2003 г. до 2015 г. – кмет на община Ситово. От 2024 г. до момента е секретар в Община Силистра.

Михаил Кашеров става областен управител на област Сливен. Завършил е Международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Той е дългогодишен мениджър в сферата на външната търговия, от 2012 г. до 2025 г. продължава кариерното си развитие във Федерална република Германия като търговски директор на германска компания.

За областен управител на област София е назначена Йовелина Тихова. Притежава богат административен и управленски опит., а кариерата ѝ преминава през Държавната комисия по сигурността на информацията, както и през ръководни позиции в общински дружества и в частния сектор.

София Торолова е назначена за областен управител на Софийска област. Притежава богат управленски опит като административен директор на голяма частна компания. Била е заместник областен управител и областен управител на Софийска област.

За областен управител на област Стара Загора е назначен Калоян Дамянов. Преподавател е по специална педагогика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Той е национален координатор за България към Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование и директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град към Министерството на образованието и науката.

Илко Илиев е назначен за областен управител на област Търговище. По образование е инженер. Предприемач, бил е управител на една от най-големите фирми за производство на мека мебел в България.

За областен управител на област Хасково е избран Тодор Иванов. Юрист е по образование. Развива професионалната си кариера в Адвокатска колегия – Хасково. Близо 5 години е бил е юрисконсулт в Общинска администрация – Димитровград.

Георги Жеков е назначен за областен управител на област Шумен. Притежава близо 40-годишен професионален опит в сферата на сигурността. Първите 16 години от кариерата му преминават на различни командни и академични длъжности във Въоръжените сили на Република България. През периода 2003г.- 2025г. заема последователно ръководни и висши ръководни длъжности в Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието, включително главен директор. Работил е и в Община Шумен.

Айлин Башева е назначена за областен управител на област Разград. Притежава юридическо и финансово образование. Притежава над 20 години професионален опит в държавната администрация – в областта на събирането и управлението на публични вземания. Работила е в Национална агенция за приходите – Териториална дирекция Варна, офис Разград.

Любомир Владимиров е новият областен управител на област Русе. Бил е общински съветник и заместник-председател на Общинския съвет в Русе. В периода от 2021 г. до 2026 г. е бил директор на Дирекция „Екология и транспорт“ в Община Русе. В периода 2009 г. – 2017 г. е избиран за народен представител последователно в XLI , XLII, XLIII Народно събрание. Преподавател е в Русенския университет и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

За областен управител на област Смолян е назначен Георги Пепеланов. По образование е финансист. Бил е заместник-кмет на Община Чепеларе, както и общински съветник в община Смолян.