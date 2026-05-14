Honda отчита първата си годишна загуба от 1957 г.

Японският автомобилен производител Honda Motor отчита първата си годишна загуба, откакто се листва на Токийската фондова борса през 1957 година. Става въпрос за фискалната 2025 година (приключила на март 2026 г.). Причината е преструктурирането на бизнеса с електрически превозни средства и свързаните с него обезценки в размер на над 9 милиарда долара.

Компанията е на загуба от продажбите на електрически превозни средства в Съединените щати, където търсенето им е спаднало значително.

Според финансовите отчети на втория по големина японски автомобилен производител, оперативната му загуба възлиза на 414 милиарда йени (2.63 милиарда долара). Това е значително по-ниско от прогнозите на анализаторите, анкетирани от LSEG.

През 2024 фискална година Honda Motor отчете оперативна печалба от 7.6 милиарда долара.

Сега нетната загуба на компанията е 2.2 милиарда долара в сравнение с нетна печалба от 5.7 милиарда долара година по-рано.

Ръководството на Honda Motor обяви, че компанията се отказва от предварително поставените си цели за увеличаване на продажбите на електрически превозни средства до 20% от общите продажби до 2030 г. и преминава към производство изключително на електрически и хибридни модели до 2040 година.

Освен това компанията спира за неопределено време проекта си за изграждане на завод в Канада.

Той включваше инвестиция от 11 милиарда долара в производство на електрически превозни средства и батерии.

Междувременно ръководството на Honda Motor заяви, че очаква да се върне към рентабилност тази година чрез намаляване на разходите и разширяване на печелившия си бизнес с мотоциклети.

Акциите на компанията се повишиха с почти 4% след публикуването на резултатите. Те са загубили малко над 15% от стойността си от началото на годината.