Пробиотиците могат да подобрят съня

Все повече изследвания показват, че здравето на червата е тясно свързано не само с храносмилането, но и с психиката, настроението и качеството на съня. Ново мащабно клинично проучване дава още доказателства, че определени пробиотици могат реално да помогнат при проблеми със съня.

Какво изследват учените?

Международен екип учени провежда рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване с 130 доброволци, които съобщават за нарушено качество на съня.

Участниците приемат в продължение на четири седмици:

мултивидов пробиотик,

или

или плацебо.

В изследването участват работещи възрастни хора с повишен резултат по индекса за качество на съня PSQI – широко използван медицински инструмент за оценка на нарушенията на съня.

Какви са резултатите?

Изследователите установяват, че хората, приемащи пробиотика:

заспиват по-бързо,

спят по-ефективно,

имат по-добро общо качество на съня.

Подобрението е статистически значимо и надхвърля ефекта на плацебото.

Средно резултатът по PSQI се подобрява с близо четири точки, а при много участници стойностите спадат под границата, която се счита за показател за лош сън.

Каква е връзката между червата и съня?

Учените отдавна изследват т.нар. ос „черва–мозък“ – сложната връзка между чревния микробиом, нервната система и мозъка.

Чревните бактерии могат да влияят върху:

възпалението,

имунната система,

нивата на стрес,

производството на невротрансмитери,

циркадния ритъм.

Смята се, че чрез тези механизми микробиомът може да влияе върху:

заспиването,

продължителността на съня,

качеството на възстановяването.

Интересното: ефектът не е свързан със стреса

В проучването учените измерват и нивата на кортизол – хормон, свързан със стреса.

Резултатите показват, че:

нивата на стрес не се променят значително,

кортизолът също остава относително стабилен.

Това означава, че подобрението в съня вероятно се дължи на други механизми, а не просто на намаляване на стреса.

Има ли странични ефекти?

Пробиотикът се понася добре от повечето участници.

Най-честите нежелани реакции са:

подуване,

газове,

лек стомашен дискомфорт.

Тези симптоми обикновено са временни и често се наблюдават в първите седмици от приема на пробиотици.

Не са регистрирани сериозни странични ефекти.

Защо това изследване е важно?

Безсънието и нарушенията на съня се превръщат в глобален проблем. Лошият сън е свързан с:

по-висок риск от депресия,

тревожност,

сърдечно-съдови заболявания,

диабет,

намалена концентрация,

хронична умора.

Много хора търсят естествени методи за подобряване на съня, без медикаменти и сънотворни.

Точно затова подобни изследвания върху пробиотиците привличат все по-голям интерес.

Какво означава това на практика?

Според учените модулирането на чревния микробиом може да се превърне в безопасен и ефективен подход за подпомагане на съня.

Разбира се, пробиотиците не са „магическо решение“, но могат да бъдат част от цялостен подход, включващ:

качествен хранителен режим,

физическа активност,

ограничаване на стреса,

добра хигиена на съня.

Новото клинично проучване показва, че мултивидовите пробиотици могат реално да подобрят качеството на съня при иначе здрави работещи хора.

Макар механизмите все още да се изследват, резултатите подкрепят идеята, че здравето на червата играе важна роля за начина, по който спим, възстановяваме се и функционираме всеки ден.

