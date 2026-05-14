Истинската звезда в „Дяволът носи „Прада“ 2”

Преди няколко дни дългоочакваното продължение на култовия филм от 2006-а най-накрая излезе по кината. Но сред звездите Мерил Стрийп, Стенли Тучи, Ан Хатауей и Емили Блънт една се открояваше най-много – това е шедьовърът-бижу на Tiffany & Co.

Както неотдавна писахме, в „Дяволът носи „Прада“ 2” след 20 години отново се срещаме с Миранда, Андреа (Анди), Емили и Найджъл. Миранда и Найджъл продължават да работят за модното списание Runway, Анди отново се присъединява към тях, след като бива уволнена от предишната си работа, а Емили вече ръководи американския клон на луксозната френска марка Dior.

Нещо повече, героинята на британската актриса даже се е загаджосала с Бенджамин Барнс (Джъстин Теру) – един от важните персонажи в заглавието и магнат в областта на Изкуствения интелект, който също така е и неин меценат.

Величествената огърлица на Tiffany & Co.

Докато Анди е в Милано, тя случайно се натъква на Емили и Бенджамин, намиращи се в един от магазините на Tiffany & Co. Точно в този момент американецът възнамерява да купи на Емили величествената огърлица с номер PT RDDI12.32FVS1 DNDLI NL от колекцията от 2022 г. Blue Book – най-ярката звезда във филма.

Тя е изработена от платина и е инкрустирана с аквамарин с изумрудена шлифовка от над 31 карата. Също така е украсена с 8 огромни шлифовани диаманта и 328 диаманта с багети.

Кадър от първия филм, където Анди носи прословутия лазурен пуловер.

В интерес на истината, този „лазурен“ шедьовър от над 89 карата отдава почит към прословутата сцена с пуловера на Анди от първия визуален разказ, подчертаващ още повече синергията между кинематографията, модата и бижутерството.