София получи 13 млн. евро за училища и детски градини

Столичната община е получила 13 милиона евро финансиране от служебното правителство за изграждане на образователната инфраструктура в районите „Младост“, „Витоша“, “Студентски” и „Красно село“, където недостигът на места в детските градини и училищата е най-сериозен.

В район „Младост“ ще започне изграждането на нова детска градина с 12 групи, за която са предвидени 4 милиона евро. Проектът вече е готов за възлагане. В район „Витоша“ ще се реализират два проекта: нова сграда за детска градина с 4 до 6 групи и проектиране на голям образователен комплекс в квартал „Драгалевци“, който ще включва училище и детска градина за 4 групи. Предстои и проектирането на нови детски градини в районите: „Красно село“ – за 6 групи, “Студентски” – за 4 групи.

Очаква се още при предстоящото класиране на 22 май броят на децата без място да намалее до около 7000, при близо 9000 през миналата есен. Въпреки това над 5000 от тези 7000 деца продължават да са извън яслените групи.

На този фон продължава да стои проблемът с медицинските сестри. Настоящата нормативна уредба изисква минимум една медицинска сестра във всяка яслена група. Ето защо от Общината настояват за подкрепа от държавата чрез спешни законодателни промени, които да облекчат режима за наемане и работа на специалисти.

Работата по тези мерки е част от цялостната стратегия „София – град на децата: Първите 7“. Подходът включва както изграждане на нови детски градини и училища, така и създаване на по-добри условия за хората, които работят в системата. Планът на местната власт предвижда до края на 2027 година столицата да изгради и разкрие нови над 4300 места в детските заведения.