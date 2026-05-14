Нека се види, че се отваряме към обществото, призова Величков от ПП по повод предлаганите от тях промени за избор на ВСС

„Нека се види, че ние се отваряме към обществото“, призова Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ по повод предлаганите от тях промени в Закона за съдебната власт, с които се изменят правилата за избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет.

Величков отбеляза, че досега парламентарната квота е била чисто партийна и се е оказвало, че това са анонимни хора. Ето защо, за да могат във ВСС да се изберат членове, които са независими от политическо влияние и олигархични намеси, от „Продължаваме промяната“ предлагат възможност за предварителни номинации. Това означава, че БАН, Съюзът на юристите, Адвокатурата – по-конкретно делегатите на Общото събрание, които представляват адвокатите от цялата страна, и Академичният съвет на Софийския университет, в който освен преподаватели има и студенти, ще имат възможност да излъчат по един човек – кандидат за член на Висшия съдебен съвет.

По повод предлагания мораториум – временното ограничаване на правата на настоящия ВСС да се произнася по кадрови въпроси, Величков коментира, че въпросите за назначаването, преназначаването и повишаването на административните ръководители в момента не са спешни и могат да изчакат 2-3 месеца.

Настоя обаче висящите производства да се прекратят, а следващият състав на ВСС да може да направи своя избор, като поеме отговорност с първите си най-важни актове и върне липсващото доверие в съдебната власт.

