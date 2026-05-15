ЕБВР подкрепя жените предприемачи в Босна и Херцеговина със заем от 4 млн. евро

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предоставя заем от 4 милиона евро на Mikrofin Баня Лука, най-голямата институция за микрофинансиране в Босна и Херцеговина, в подкрепа на ръководени от жени предприятия в цялата страна.

Финансирането се предоставя по втората фаза на програмата „Жените в бизнеса в Западните Балкани“. То ще подобри достъпа до финансиране за жените предприемачи, управляващи микро-, малки и средни предприятия (ММСП), като им помогне да стартират, развиват и формализират бизнеса си, особено извън големите градски центрове. Пакетът ще се справи с постоянните бариери, пред които са изправени жените предприемачи при достъпа до кредитиране, включително изисквания за обезпечение и ограничена кредитна история.

Mikrofin ще се възползва и от подкрепа за изграждане на капацитет, насочена към укрепване на предлагането на продукти и работа с жените в бизнеса.

Транзакцията е подкрепена от Специалния фонд на акционерите на ЕБВР, който осигурява споделяне на риска чрез покритие на риска от първа загуба, както и техническа помощ за укрепване на капацитета на кредиторите и засилване на въздействието на кредитирането, фокусирано върху жените.

Босна и Херцеговина има една от най-големите разлики между половете в участието на работната сила в региона.

Подобряването на достъпа до финансиране за жените предприемачи е ключово за подкрепа на приобщаващия растеж, създаването на работни места и икономическата устойчивост в страната.

Вицепрезидентът на ЕБВР Матео Патроне отбелязва, че жените предприемачи играят съществена роля в местните икономики, но те често се сблъскват с по-големи пречки при достъпа до финансиране. „Чрез нашето партньорство с Mikrofin и с подкрепата на нашите акционери, ние помагаме за отключване на възможности за бизнеси, ръководени от жени, в Босна и Херцеговина, особено на общностно ниво. Тази инвестиция отразява дългогодишния ангажимент на ЕБВР за приобщаващ растеж и за укрепване на частния сектор в Западните Балкани.“

Според Милена Ханеш, директор на Mikrofin, за Mikrofin е важно да продължи сътрудничеството си с ЕБВР чрез програмата „Жените в бизнеса“. „Жените клиенти винаги са били фокус за Mikrofin, представлявайки около 40% от нашите клиенти. Изпълнението на този проект „Жените в бизнеса“ и свързаната с него техническа помощ ще дадат възможност на Mikrofin да подобри практиките си за отпускане на кредити и да създаде по-добри възможности за кредитиране за жените кредитополучатели“, допълва Ханеш.

Mikrofin Баня Лука е основана през 1997 г. и оперира чрез 110 клона в цялата страна,

обслужвайки микропредприемачи, фермери и малки предприятия. Тя е съществуващ клиент на ЕБВР със солиден опит в отпускането на кредитни линии на ЕБВР, включително зелено финансиране и финансиране за реагиране при извънредни ситуации.

Програмата „Жените в бизнеса“ в Западните Балкани е част от по-широките усилия на ЕБВР за насърчаване на равенството между половете, приобщаващото финансиране и конкурентоспособността на частния сектор в региона.

ЕБВР е инвестирала над 3.4 милиарда евро в 260 проекта в Босна и Херцеговина,

помагайки за подкрепа на устойчивата инфраструктура, частния сектор и икономическата устойчивост.