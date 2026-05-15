Половината българи са се доверили повече на телевизията и радиото по време на предизборната кампания

49,6% от българите са се доверили повече на информацията от традиционните медии – радио и телевизия, по време на предизборната кампания за вота на 19 април. Това показва национално представително проучване на агенция „Мяра“, изготвено по поръчка на Съвета за електронни медии, предаде БНР.

Според данните 27,5% от анкетираните са се доверили основно на интернет, социалните мрежи и сайтовете. Изследването е проведено между 4 и 13 април сред 1002 души.

По време на представянето на резултатите от Българското национално радио и Българската национална телевизия се обявиха за промени в Изборния кодекс, свързани с начина на отразяване на предизборните кампании в обществените медии.

София Владимирова заяви, че е необходимо правилата да бъдат адаптирани към новата медийна среда и да позволяват по-съвременни и интересни форми на съдържание.

„Никой не иска да слуша дебати, защото никой вече не иска да дебатира. И затова хората губят интерес“, коментира тя. Отново беше поставен и въпросът за забраната да се публикуват екзитпол резултати преди края на изборния ден.

Първан Симеонов заяви, че обществото е изправено пред избора дали да получава достоверна информация от реални екзитполове, или да се разпространяват подвеждащи и манипулативни данни в социалните мрежи.