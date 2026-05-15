Защо джинджифилът е сред най-полезните корени

Джинджифилът от векове се използва както в кулинарията, така и в природната медицина. Коренът, произхождащ от Югоизточна Азия, е богат на антиоксиданти и биоактивни съединения като джинджерол и шогаол, които подпомагат храносмилането, намаляват възпаленията и облекчават гаденето.

Според експерти именно тези активни вещества помагат при стомашен дискомфорт, гадене, менструални болки и лошо храносмилане. Изследвания показват, че джинджифилът може да подпомогне здравето на червата и да намали риска от някои стомашно-чревни проблеми.

По-рано тази година проучване, публикувано от Clinical Nutritional Open Science, заключи, че дневната доза от 2000 мг джинджифил може да помогне за подобряване на няколко храносмилателни проблема.

Най-полезен е пресният джинджифил, тъй като съдържа повече активни масла и действа по-бързо при гадене и храносмилателни неразположения. Освен като чай, той може да се консумира суров, сушен, на прах или като добавка към различни ястия.

Макар джинджифилът да може да облекчи симптомите на настинка и грип, няма доказателства, че предпазва от инфекции. Специалистите предупреждават също, че прекомерната употреба, особено под формата на концентрирани добавки, може да не е подходяща за хора с чувствителен стомах, високи нива на стрес или приемащи лекарства за разреждане на кръвта.

