За нови опити за измамни обаждания и имейли от името на „Банка ДСК“, предупреждават от банката



Злонамерени лица осъществяват телефонни обаждания, като се представят за служители на „Банка ДСК“, съобщават от кредитната институция. По време на разговора те се опитват да убедят клиентите, че от тяхно име е изтеглен кредит, подадено е искане за кредит или е извършен съмнителен превод, който трябва спешно да бъде потвърден или отказан.

Тези обаждания не са инициирани от служители на „Банка ДСК“, категорични са от банката. Целта им е да бъде получена чувствителна информация, свързана с банковите и клиентските данни на потребителите, която впоследствие може да бъде използвана за неправомерен достъп до средства по техните сметки.

Най-често изискваната информация включва:

-номер на банкова карта;

-кодове за потвърждение на платежни операции;

-авторизационни кодове;

-потребителско име и парола за електронно банкиране.

Как да разпознаете подобни обаждания?

Опитите за финансова измама обикновено целят получаване на лична и финансова информация, която не следва да бъде предоставяна на трети лица. От „Банка ДСК“ отбелязват, че никога не изискват чувствителни данни чрез телефонни обаждания, линкове или съобщения.

От банката препоръчват да не се споделят лични и банкови данни по телефона. „При подобно искане прекратете разговора незабавно. Ако имате съмнение относно легитимността на обаждането, свържете се с банката чрез официалните ни канали за комуникация“, отбелязват от банката.

Какво да направите, ако получите подобно обаждане?

Ако получите съмнително обаждане, прекъснете разговора и блокирайте съответния номер. Не предоставяйте лични данни, пароли, кодове за потвърждение или информация за банкови карти.

Опит за phishing кампания (измама по имейл)

Измамници изпращат имейл съобщения от името на „Банка ДСК“, с което информират потребителите за извършени неправомерни действия с тяхна дебитна карта от неразпознато ново устройство, което не е свързано с профила на клиента. В съобщението има бутон „Премахни картата от новото устройство“, който води към фалшив линк, в който се изисква чувствителна информация за е-банкиране и детайли по картата.

„Ако сте получили такова електронно съобщение, молим Ви незабавно да го изтриете, без да отваряте прикачения файл или да отваряте линковете в него“, препоръчват от „Банка ДСК“.

Ако сте отворили файла, не въвеждайте личната си информация в него. За допълнителна сигурност можете да проверите за неразпознати транзакции в DSK Mobile или DSK Online. При необходимост можете да се свържете с банката чрез чата в dskdirect.bg за съдействие и консултация, както и да промените паролата си като превантивна мярка.

Важно: „Банка ДСК“ никога няма да изисква от клиентите си да предоставят чувствителни данни като пароли, ПИН или CVC/CCV код на карта чрез телефон, имейл или линкове.