Комбинацията от тези храни засилва ползите за здравето

Изследвания показват, че съчетаването на определени храни помага на организма да усвоява по-добре полезните хранителни вещества. Някои комбинации не само подобряват вкуса, но и увеличават здравословните ползи от храната.

Учените обръщат специално внимание на фитохимикалите – растителни съединения, които намаляват оксидативния стрес и могат да предпазват от хронични заболявания. Проблемът е, че тялото невинаги усвоява тези вещества ефективно. Именно тук правилните хранителни комбинации могат да помогнат.

Зеленчуци и полезни мазнини

Много цветни плодове и зеленчуци съдържат каротеноиди – мощни антиоксиданти. Сред тях са:

бета-каротинът в морковите и зеленолистните зеленчуци

ликопенът в доматите и динята

Тези вещества са мастноразтворими, което означава, че организмът ги усвоява по-добре в комбинация с мазнини.

Специалистите препоръчват зеленчуците да се комбинират със здравословни мазнини като:

зехтин

авокадо

кокосово масло

Изследвания показват още, че термичната обработка също подобрява усвояването. Например сготвените домати съдържат значително повече ликопен от суровите, особено когато са приготвени със зехтин.

Лимонов сок и зеленчуци

Желязото е жизненоважно за енергията и нормалната функция на кръвта. Растителните източници на желязо обаче се усвояват по-трудно от организма.

Тук витамин C играе ключова роля – той помага желязото да стане по-лесно усвоимо.

Добри комбинации са:

спанак с ягоди или портокали

брюкселско зеле с лимонов сок

салати с чушки и зелени листни зеленчуци

Според учените комбинирането на растителни и животински източници на желязо също може да подобри усвояването му.

Куркума и черен пипер

Куркумата съдържа куркумин – съединение с противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. Проблемът е, че организмът разгражда куркумина много бързо.

Черният пипер може да помогне. Той съдържа пиперин – вещество, което забавя разграждането на куркумина и значително увеличава усвояването му.

Някои проучвания показват, че комбинацията с черен пипер може да увеличи усвояването на куркумина до 2000 процента.

Подходящи варианти са:

къри с куркума и черен пипер

„златно мляко“

чай от куркума

Експертите подчертават, че правилното комбиниране на храните може да помогне на организма да извлече максимална полза от полезните вещества в тях.

Четете още: Защо джинджифилът е сред най-полезните корени