Какво се случва с тялото ви, когато тренирате преди хранене

Тренировките на гладно – най-често сутрин преди закуска се превърнаха в популярна фитнес тенденция. Мнозина вярват, че така се горят повече мазнини, ускорява се метаболизмът и се постигат по-бързи резултати. Според експертите обаче ефектите не са толкова еднозначни, особено в дългосрочен план.

Когато тренирате след 8–12 часа без храна, нивата на инсулин са по-ниски, а запасите от въглехидрати в организма са частично изчерпани. Това кара тялото да използва повече мазнини като източник на енергия по време на физическа активност.

Специалистите обясняват, че тренировките на гладно наистина увеличават изгарянето на мазнини по време на самата тренировка. Въпреки това, това не означава автоматично по-голяма загуба на тегло в дългосрочен план. Общият калориен баланс през деня остава най-важният фактор.

Някои изследвания показват още, че тренировките преди хранене могат да подобрят чувствителността към инсулин и контрола на кръвната захар. Възможно е също да помогнат на организма по-ефективно да превключва между използването на мазнини и въглехидрати за енергия.

Въпреки популярните твърдения, няма убедителни доказателства, че тренировките на гладно водят до по-бързо изграждане на мускули или значително подобряване на спортните резултати. При по-интензивни натоварвания липсата на достатъчно въглехидрати може дори да намали издръжливостта и качеството на тренировката.

Експертите предупреждават, че този тип тренировки не са подходящи за всеки. Хора с диабет, проблеми с кръвната захар или хранителни разстройства трябва да бъдат особено внимателни. При някои хора тренировките на гладно могат да причинят замайване, умора, раздразнителност или спад в спортната форма.

Според специалистите най-важното е тренировките и храненето да бъдат съобразени с индивидуалните цели и състояние. За кратки и по-леки упражнения тренировките на гладно може да са подходящ вариант, но за дълги или интензивни натоварвания храненето преди тренировка остава по-добрият избор.

В крайна сметка учените подчертават, че за доброто здраве и форма са по-важни редовната физическа активност, качественото хранене и постоянството, отколкото точният час на хранене преди тренировка.

