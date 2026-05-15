Инспекторатът на МВР ще проверява областната дирекция в Габрово заради ромски побой на 8 май в квартал „Митко Палаузов“ в града. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на петъчния парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутата от „Възраждане“ Димо Дренчев. За този случай депутатите от „Възраждане“ настояваха да изслушат министъра още от началото на работната седмица. Направи впечатление, че народният представител изнесе различни данни от тези, които официално изложи министърът.

Според данните на Дренчев побоят е бил нанесен от 10-12 човека от три ромски клана. Според официалната информация на министъра се сбиват две групи, като участниците в първата – тази от ромски произход, са 7 души, от които за 24 часа са задържани две пълнолетни лица. Пребитите – и според данните и на Дренчев, и на министъра, са петима души. Във въпроса си депутатът бе уточнил, че става дума за двама мъже, две жени и 13-годишно дете. Според министъра – петима души от две семейства – от български и турски произход, като непълнолетното лице е на 16 години и на него му е причинена прорезна рана на кутрето на дясната ръка.

Министър Демерджиев посъветва депутата от „Възраждане“ да се поинтересува как е било разрешено на побойниците да се настанят в общински жилища в Габрово. Уточни, че това е станало преди около 9 месеца, като официално в тях живеят „баба и внучка“, а останалите – участвали в инцидента от страна на биячите твърдят, че са били на гости. Пострадалите живеели в квартала в собствени жилища от около 10 години.

Що се отнася до действията на МВР, министър Демерджиев обясни, че след като на телефон 112 е бил получен сигнал за сбиване между две групи, на място са били изпратени три екипа. Към тях малко по-късно се включили и служители от криминална полиция към областната дирекция. Те установили причините за конфликта и замесените в него, в резултат на което в качеството на обвиняем е привлечен един човек. Сега тече процедура мярка за неотклонение „домашен арест“.

Министър Демерджиев призна, че след случая се е надигнало напрежение в социалните мрежи, а освен това в Габрово имало и различни форми на протести. Заради това след встъпването си на поста той изпратил на място и екипи на жандармерията, които са много повече от един автомобил, както бе отбелязал депутатът във въпроса си.

„Голяма част от силите патрулират пеша, смесено със силите на районното управление в Габрово и на областната дирекция. А други стоят в резерв и в очакване, за да се намесят, ако възникне ситуация„, обясни вътрешният министър.

Той добави, че към МВР имало апели да попречат на гражданите да протестират, но той бе категоричен, че от неговото ведомство не може да се очаква подобно нещо. На 11 май на място бил изпратен и главният секретар на МВР – Георги Кандов, като тогава били набелязани и мерки как да не се стига до увеличаване на напрежението.

„Противодействието на уличната престъпност е приоритет за нас„, подчерта Демерджиев и уточни, че от 13 май тече полицейска операция с цел противодействие на така наречената битова престъпност.

Демерджиев добави и че МВР може и ще упражнява своите правомощия да проверява дали на една адресна регистрация пребивават най-вече адресно регистрираните на нея лица или има и куп други, които нямат основание да се намират там.

Той увери депутатите, че в МВР са подготвили най-различни законодателни инициативи, свързани с реда и законността в държавата, като дори по отношение на шумната музика обсъждат различни мерки. Една от тях е дали не е възможно и в рамките на действащата нормативна уредба да може да се отнема музикална уредба, нарушаваща реда и спокойствието на гражданите.

„Ще използваме жандармерията именно за контролиране на реда и сигурността в такива проблемни територии, а не единствено за противодействие, когато има мирни протести„, даде заявка министър Демерджиев, а Димо Дренчев предупреди, че проблеми с роми побойници има и в Дряново.