Nvidia отчете рекордни приходи от 81.6 млрд. долара

Технологичният гигант Nvidia отчете поредно рекордно тримесечие, като приходите и печалбата надминаха очакванията. Това подсказва, че бумът около изкуствения интелект засега не показва признаци на забавяне. От компанията съобщават, че приходите ѝ за първото тримесечие са нараснали с 85% на годишна база до 81.6 милиарда долара, а нетната печалба се е увеличила повече от три пъти – до 58.3 милиарда долара.

Въпреки силните резултати, акциите на Nvidia поевтиняха с 1.6% в следборсовата търговия. Анализатори обясняват това с факта, че инвеститорите вече са свикнали компанията да публикува впечатляващи резултати, както и с опасенията за засилваща се конкуренция.

Nvidia в момента е най-скъпата компания в света с пазарна стойност от около 5.3 трилиона долара.

В последния си отчет компанията посочи, че ръстът е бил движен основно от силното представяне на подразделението ѝ за центрове за данни. От Nvidia прогнозира, че разходите за AI инфраструктура могат да достигнат между 3 и 4 трилиона долара годишно до края на това десетилетие. „Търсенето расте експлозивно“, заяви главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг по време на разговор с анализатори. „Причината е проста: ерата на AI агентите вече е тук.“

„Nvidia вече представлява 8% от индекса S&P 500. Освен ако инвеститорите не вярват, че този експлозивен растеж ще продължи, е трудно пазарът да реагира с още по-голям ентусиазъм въпреки отличните резултати“, коментира Рут Фокс-Блейдър от венчър фондът Citrine Venture Partners. „Инвеститорите търсят още по-бърз растеж и това води до ранни разпродажби на акциите.“

Виктория Сколар, ръководител „Инвестиции“ в Interactive Investor, също отбелязва, че тримесечието е било много силно, но очакванията към Nvidia вече са изключително високи. „Компанията е свикнала да публикува впечатляващи резултати и пазарът очаква точно това“, казва тя.

Според нея част от инвеститорите са приложили стратегията „купи слуха, продай новината“, тъй като акциите вече са поскъпнали значително преди публикуването на отчета.

Тя допълва, че има и притеснения относно нарастващата конкуренция, тъй като големите технологични компании започват да разработват собствени AI чипове за своите центрове за данни.