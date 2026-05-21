Повишават контрола върху дейността на особения търговски управител

Временната комисия по бюджет и финанси в парламента прие на първо четене законопроект, който предвижда засилване на контрола върху дейността на особения търговски управител на предприятия от критичната инфраструктура. Текстовете бяха подкрепени с 13 гласа „за“, без нито един „против“ и с четирима „въздържал се“.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, беше представен от Стефан Белчев от ПБ, който е сред вносителите.

Предвижда се особеният търговски управител да предоставя отчет за дейността си на министъра на икономиката в срок до една седмица след края на всеки месец. Въвежда се и съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на дружествата, които засягат в най-голяма степен правото на собственост на акционерите и съдружниците.

Според вносителите измененията целят да ограничат възможните злоупотреби, както и риска от финансови и репутационни щети за държавата при управлението на предприятия от критичната инфраструктура.

Владислав Панев от ДБ коментира, че предишните промени в закона са били проблемни и определи новия законопроект като стъпка в правилната посока. Той постави въпрос защо на заседанието не присъства особеният управител на „Лукойл“ в България Румен Спецов.

От ГЕРБ-СДС заявиха, че ще се въздържат от подкрепа на текстовете, тъй като според тях промените могат да бъдат използвани за съдебни искове срещу държавата. От „Възраждане предупредиха“, че казусът с „Лукойл“ може да доведе до сериозни финансови претенции към България.