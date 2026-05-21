УниКредит Булбанк е отличена от Euromoney като „Най-добра банка за частно банкиране в България“ за 2026

Euromoney отличи УниКредит Булбанк с наградата „Най-добра международна банка за частно банкиране“ за 2026 г. в рамките на престижните Private Banking Awards. Отличието е признание за устойчивото развитие на банката в сегмента на частното банкиране, високото качество на предлаганите услуги и способността ѝ да предоставя цялостни финансови решения, съобразени с индивидуалните нужди на клиентите.

Според журито на Euromoney, през последната година УниКредит Булбанк е затвърдила лидерската си позиция на пазара постигайки 12%ръст на активите под управление, разширяване на инвестиционните възможности за клиентите и надграждане на консултантския модел в динамична пазарна среда.

Катя Зойкова, директор „Частно банкиране“ в УниКредит Булбанк

„Това отличие е признание за устойчивите ни резултати, доверието на клиенти ни и професионализма на целия екип на Частно банкиране. В среда на променящи се очаквания и все по-високи изисквания от страна на нашите клиенти, фокусът ни остава върху персоналния подход, експертното финансово консултиране и предоставянето на достъп до международна инвестиционна експертиза и иновативни решения“, коментира Катя Зойкова, директор „Частно банкиране“ в УниКредит Булбанк.

Частното банкиране на УниКредит Булбанк предлага специализирани решения за управление и структуриране на лично и семейно богатство, инвестиционни консултации, достъп до международни финансови пазари и персонализирано обслужване за заможни клиенти. Като част от международната група УниКредит, банката комбинира локална експертиза с глобален достъп до инвестиционни продукти, анализи и пазарни възможности.

Private Banking Awards на Euromoney са сред най-престижните международни отличия във финансовия сектор и повече от 20 години отличават водещите банки и институции в сферата на управлението на богатство и частното банкиране.

Това отличие потвърждава последователната стратегия на УниКредит Булбанк за развитие на частното банкиране През последната година банката разшири значително инвестиционните възможности, до които клиентите й имат достъп и подсили консултантския си модел с фокус върху дългосрочното управление на богатството.