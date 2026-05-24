България празнува Деня на българската азбука, просвета и култура

Днес България отбелязва Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Името на празника бе сменено през декември 2020 г. по инициатива на ВМРО. Предишното му название беше Ден на българската просвета и култура.

Светският празник за св. Кирил и Методий, който се отбелязва днес, води началото си от Възраждането. Тогава е свързан с училищните тържества, организирани на 11 май, когато църквата вече е почитала създателите на славянската писменост.

През 1856 г. Йоаким Груев предлага денят на Кирил и Методий да бъде отбелязван като празник на българските ученици. С въвеждането на Грегорианския календар през 1916 г. празникът започва да се чества на 24 май. След 1969 г. се провежда секуларизация, която отделя църковния от светския календар, затова днес съществуват два празника – църковен (11май) и светски (24 май).

За официален празник на България 24 май е обявен с решение на Деветото Народно събрание на 30 март 1990 г., а от 15 ноември 1990 г. е официален празник.

Редица български учени, историци, общественици, културни дейци и политици поставят въпроса за превръщането на 24 май в национален празник вместо 3 март, обосновавайки се с това, че българската писменост е най-значимото, успешно и трайно дело в хилядолетната история на България.

Как София ще отбележи 24 май?

Празнично шествие ще тръгне в 10:30 ч. от площада пред Археологическия музей, към него ще се присъедини президентът Илияна Йотова. То ще премине покрай знакови средища на културата и образованието като Българската академия на науките и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, за да стигне до паметника на Светите братя Кирил и Методий пред Националната библиотека. В шествието ще участват Гвардейският духов оркестър, представители на образователни и културни институции, академичната общност, ученици, както и много граждани.

В 11:00 ч. пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще започне церемонията с тържествен водосвет, отслужен от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Слова ще произнесат президентът на Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев и писателят Ангел Игов и ще поднесат цветя пред паметника на светите братя.

Учениците от първи клас на 149 Средно училище „Иван Хаджийски“ Карина Кръстева и от 104 Основно училище „Захари Стоянов“ Дарио Павлов ще изпълнят стихотворението „Аз съм българче”, след което ще бъдат пуснати балони с българската азбука.

От 18:30 часа в Националния исторически музей президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на традиционния прием по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Празничните събития в столицата ще състоят през целия празничен ден.

На площад „Св. Александър Невски“ от 12:00 ч. ще има концерт с участието на ученици от столични училища и Националния дворец на децата.

В Градската градина е представена изложбата „Букварите на поколения българи“, организирана от Издателска група „Просвета“, която проследява 80-годишната история на българското букварче. Експозицията може да бъде разгледана до 5 юни.

Площад „Славейков“ и Столичната библиотека ще бъдат домакини на шестото издание на инициативата „Да поЧетем“ – 24-часов литературен маратон с участието на писатели, актьори и популярни разказвачи.

В Столичната библиотека посетителите ще могат да разгледат фотодокументалната изложба „Българските ръкописи по света“, представяща ценни средновековни ръкописи и фототипни издания.

Джаз формация „София“ и младите изпълнители от HighLight Singing Academy ще изнесат концерт пред Общинския културен институт „Надежда“ от 11:00 часа.

Visit Sofia се включва в кампанията „Думите лекуват“, която има за цел да напомни, че думите, които избираме, оформят не само изреченията ни, но и хората, които сме, и света, който обитаваме. Върху туристическия информационен център-Трамвай 83 ще бъдат изписани думите – обич, любов, мир, милувка и други.

Фолклорен концерт на Ансамбъл „София-6“ ще се състои в читалище „Витоша“ от 11:00 часа.

По традиция дирекция „Култура“ на Столична община, съвместно с Културно-информационния център на българското национално малцинство в Босилеград, организира празнично честване на 24 май в село Извор, община Босилеград, Сърбия, с участието на вокална формация „Българските гласове“ и актьора Здравко Димитров.