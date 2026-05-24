Русия атакува Украйна с „Орешник“

Русия извърши мащабна атака срещу Украйна с дронове, балистични и крилати ракети, включително и с ракетата „Орешник“. Основната мишена е била Киев, а нападението е продължило повече от пет часа.

Според говорителя на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат ударът с „Орешник“ е бил насочен към Бяла Църква, разположена на около 80 километра от Киев. Двама души са загинали, а още 56 души са ранени, от които 28 са в болница, каза кметът на столицата Виталий Кличко. Сред пострадалите са две деца.

Има разрушения в почти всички райони на Киев.

През изминалия ден президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия се подготвя да нанесе удар с „Орешник“, позовавайки се на информация, получена и от американски, и от европейски партньори.