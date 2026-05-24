Обстановката в страната след пороите се нормализира, четири области остават под наблюдение

Обстановката в централната част на Северна България след наводненията постепенно се нормализира, съобщиха от МВР и местните власти. Няма жертви и пострадали, но са нанесени сериозни материални щети – наводнени са приземни етажи и мазета, отнесени са автомобили и е засегната инфраструктурата. Предстои щетите да бъдат описани и оценени.

Главен комисар Александър Джартов съобщи, че през последното денонощие са подадени 153 сигнала за критични ситуации в областите Габрово, Велико Търново и Ловеч. По думите му към момента няма бедстващи хора, но засегнатите райони остават под наблюдение. Следи се и обстановката в Русенско заради повишените нива на реките, вливащи се в Дунав.

Край Севлиево преля язовир „Александър Стамболийски“, което наложи частична евакуация. Река Видима скъса довеждащ водопровод и отнесе 87 метра тръби, оставяйки без вода Севлиево и няколко околни села.

В Априлци придошлите води разрушиха мостове, а честванията за 150 години от Априлско въстание бяха отменени. Във Велико Търново два пъти е била активирана системата BG-Alert. Бедствено положение беше обявено и в Габрово, където високи води заляха дворове и къщи.

Сериозни щети има и в община Дряново, включително по емблематичния мост на Колю Фичето, чийто каменен парапет е бил повреден от паднало дърво.

Заради проливните дъждове бяха отменени и част от празничните прояви за 24 май във Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец.

Метеоролозите предупреждават, че и в неделя времето ще остане нестабилно, с очаквани валежи, гръмотевични бури и възможни локални градушки.