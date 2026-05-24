Над 20 души са арестувани след антиправителствения протест в Белград

Над 20 души са били задържани по време на антиправителствения протест в центъра на Белград снощи. След края на демонстрацията са избухнали сблъсъци между протестиращи и привърженици на сръбския президент Александър Вучич в района около парламента. Полицията е използвала сълзотворен газ и палки, а при безредиците има пострадали служители на реда.

Протестът беше организиран от студенти, които настояват за предсрочни избори и обвиняват управляващите за трагедията в Нови Сад отпреди две години, при която загинаха 16 души.

По данни на полицията в демонстрацията са участвали около 35 000 души, докато организаторите твърдят, че броят им е бил значително по-голям.

В обръщение преди посещението си в Китай Вучич призова за диалог и заяви, че държавата ще възстанови реда.

