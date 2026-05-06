Вучич ще обяви решението си за датата на изборите в Сърбия до 10 дни

Сръбският президент Александър Вучич ще обяви решението си за датата на изборите в рамките на следващите 10 дни. „Във всеки случай ще имаме решение след около десет дни. Що се отнася до изборите, няма капани. Тук народът решава какво бъдеще иска и на кого иска да го повери. Вярвам, че изборите са много важни. Както винаги съм казвал, държавата не е играчка и изборите са изключително важни, винаги“, каза Вучич.

Сръбският лидер подчерта, че гражданите, когато избират бъдещето си, трябва да подкрепят тези, които „най-добре ще съхранят и защитят интересите на страната“. Той заяви, че това се отнася до съдбата на милиони хора, а не до неговата лична политическа съдба или съдбата на други държавни служители.

Президентът отбеляза, че през изминалия период е постигнато много и икономическият цикъл е показал „изключителни осезаеми резултати“. Поради променящите се глобални обстоятелства обаче, много процеси трябва да бъдат променени и ускорени.

По-рано сръбският лидер предположи, че предсрочните парламентарни избори в Сърбия биха могли да се проведат след два или шест месеца. Председателят на Народното събрание на Сърбия Ана Бърнабич обяви, че управляващата Сръбска прогресивна партия ще номинира Вучич за свой кандидат за министър-председател на предстоящите парламентарни избори.