Група „В“ на Мондиала събира Канада, Швейцария, Босна и Херцеговина и Катар

Група „B“ на Световното първенство по футбол, което се открива на 11 юни, заедно с на пръв поглед не особено впечатляващия отбор на Катар, събира три отбора, които със сигурност мечтаят да направят поне малко шум на турнира. Тук са съ-домакинът Канада, който е в отлична физическа форма, но е измъчван от контузии на водещите си играчи; Босна, която не позволи на Италия да участва в турнира; и Швейцария, без която отдавна е трудно да си представим плейофите на топ турнир.

Първата среща в тази група между Канада и Босна и Херцеговина е на 12 юни от 22 часа на „БМО Фийлд“ – най-голямото футболно съоръжение с трибуни в Канада. Стадионът е в Торонто и има капацитет 30 991 седящи зрителски места.

Страната, която е съ-домакин на настоящото Световно първенство със Съединените щати и Мексико – Канада, вече беше смятана за потенциална изненада на предишния турнир, през 2022 г. в Катар. Въпреки неясния си произход и липсата на футболни традиции, те изглеждаха сигурни. Те не успяха съвсем, като претърпяха три загуби в груповата фаза. Но този отбор е узрял, спечелил е някои добри играчи и, поне на хартия, изглежда по-силен, отколкото преди четири години. Едно предупреждение тук е, че това е само ако ключовите им играчи, измъчвани от контузии, успеят да се върнат във форма до началото на турнира. Алфонсо Дейвис получи скъсана предна кръстна връзка през 2025 г. и наскоро, едва възстановен, беше принуден да се върне в болницата с проблеми с подколянното сухожилие. Моиз Бомбито завършва възстановяването си от фрактура. Все още има играчи, страдащи от контузии. Главата на треньора Джеси Марш вероятно се върти от всякакви лоши мисли. Ако всичко върви добре, отборът му със сигурност няма да бъде гледан с пренебрежение – дори само защото са толкова бързи.

Ако Световното първенство имаше бонус състезание по лека атлетика, Канада определено щеше да бъде фаворит.

За дългия спринт биха могли да изберат Дейвис, който лети от флаг на флаг за „Байерн“ – Мюнхен, и Тахон Бюканън, който изтощава противниците на „Виляреал“ с резките си бягания, за късия спринт. За по-дългите бягания биха могли да изберат Исмаел Коне, който е пример за неуморимост в „Сасуоло“. Много от съотборниците им също имат скорост.

Плюс това, Джонатан Дейвид потвърди репутацията си на изключително умел нападател след преминаването си от „Лил“ в „Ювентус“. След това е Бомбито, който играе за „Ница“ и беше един от най-надеждните защитници във френската лига преди контузията си. Нещо привлекателно очевидно може да се изработи от тези герои.

Не е трудно да се предположи кой от четирите отбора в този квартет предизвиква най-голямо безпокойство сред канадската общественост. Никой не смее да определи

националният отбор на Швейцария

като голяма сила, но по отношение на постоянството те имат малко равни.

Достигането до плейофите на топ турнирите отдавна е норма за швейцарците. Те не са пропускали етапите на Световното или Европейското първенство повече от десетилетие.

Няма признаци, че Швейцария възнамерява да се противопостави на тази тенденция в Северна Америка. Те се класираха с отличен успех и повечето от играчите в състава им са добре познати на всеки, който следи европейския клубен футбол. Почти всички те играят в „големите пет“ лиги. Колкото и да се стараете, няма да намерите места, които биха могли да ви се сторят слаби. Този състав е добре окомплектован. Може би някой особено взискателен би могъл да измисли няколко забележки.

Мануел Аканджи, стълбът на защитата, все още прави доста грешки, а непоколебимото убеждение на треньора Мурат Якин, че Гранит Джака, дори и след като е преминал разцвета на силите си, трябва да получи пълна свобода да ръководи играта на терена, изглежда прекомерно. Може да се добави повече разнообразие. А на тази група играчи им липсват изключителни качества. Но те няма да се изправят срещу Испания, Франция или Аржентина в груповата фаза.

Когато се представя

националният отбор на Босна и Херцеговина,

обикновено се акцентира върху два детайла. Именно те лишиха италианците от още едно Световно първенство, като ги победиха на финала на плейофите. А този, който наистина ги подразни най-много, беше Един Джеко, който, оказва се, дори на 40 години, все още е незаменима фигура в атаката на босненци, въпреки че играе във втора дивизия на Германия.

Но има и нещо повече в този отбор. Някои от младите съотборници на Джеко са доста интересни. Есмир Байрактаревич е модерен играч с дриблиращи умения, пъргав и трудолюбив, който си е изградил име в холандската лига. Бенямин Тахирович има отлична техника и визия: може би е стъпка напред от датския „Брьондбю“. Треньорът Сергей Барбарес е избрал семпъл стил за този отбор. Не е особено модерен. Босненците защитават твърде дълбоко и Барбарес не се срамува да обсъжда от време на време предимствата на „паркирането на автобуса“, ​​въпреки че напълно затвореният стил се счита за лоша форма. Но разбирането на собствения таван често помага на отбори като Босна на световните първенства.

Но няма нищо наистина интересно, което да се каже за

националния отбор на Катар.

Те са малко по-различни от този, който беше блед, аутсайдер на вътрешния турнир преди четири години.

Талантът им не е узрял през това време и те все още разчитат предимно на нападателя Акрам Афиф. Освен това, приятелските мачове през март срещу Аржентина и Сърбия, които можеха да помогнат на треньора Хулен Лопетеги да тества отбора си срещу по-сериозни противници, бяха отменени поради ситуацията в региона.