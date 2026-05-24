РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Младо момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в Благоевград

Младо момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в Благоевград

Непълнолетно момиче загина, а момче е в тежко състояние след инцидент в жилищен блок в Благоевград в квартал „Струмско“. Младежът е настанен в болница с опасност за живота и тежки травми.

Малко след полунощ на телефон 112 е подаден сигнал за момиче, открито в безпомощно състояние пред жилищен блок.

Пристигналите на място полицаи са установили, че непълнолетното момиче е починало. По време на огледа от другата страна на сградата е било намерено и непълнолетно момче. То е транспортирано в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ с тежка височинна травма и опасност за живота.

Задържани са двама младежи, чиято съпричастност се установява, като единият от тях бил в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града.

По първоначална информация младежите са употребили наркотично вещество.

Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.