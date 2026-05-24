Commerzbank стяга редиците на акционерите в битката за независимост от UniCredit

Под обсадата на враждебните маневри за поглъщане от UniCredit („Уникредит“), Commerzbank („Комерцбанк“) се опита тази седмица да обедини акционерите за каузата за независимост на може би последното годишно събрание на създадения преди 156 години кредитор като самостоятелна институция. В конферентната зала във Висбаден стотици индивидуални инвеститори, служители в ярко жълти тениски и мениджъри на фондове се събраха на 20 май не само за да отпразнуват възхода на цената на акциите, но и за да защитят компания, която години наред беше символ на разочарованията на германското банково дело. Настроението било приповдигнато. Акциите на „Комерцбанк“ се търгуват на най-високото равнище от 15 години насам, след като поскъпнаха с около 40% през последните 12 месеца, изпреварвайки индекса Stoxx Europe 600 Banks и бележейки обрат за книжа, свързвани пословично с хронично слабо представяне.

Около 1000 акционери са присъствали на събранието, в сравнение със 740 миналата година, представляващи приблизително 42% от капитала на банката. Главният изпълнителен директор Бетина Орлоп била посрещната с бурни аплодисменти, докато представяла стратегия, обещаваща да върне приблизително половината от сегашната пазарна капитализация на „Комерцбанк“ на инвеститорите до 2030 година. Празненствата обаче преминали под сянката на „Уникредит“ – в момента най-големият акционер на германския кредитор, с дял, който би могъл да осигури мнозинство на типично годишно общо събрание. С враждебно предложение за поглъщане на стойност 39 милиарда евро на масата, италианският конкурент пропуснал събитието.

„Все още има слон в стаята“, коментира Андреас Томе от Deka Investment за най-големия акционер на „Комерцбанк“, сравнявайки подхода на италианската банка със „слон в магазин за порцелан“.

Основана в Хамбург през 1870 г. за финансиране на германската външна търговия, „Комерцбанк“ се превърна в една от най-големите банки в Германия. Но поглъщането на „Дрезднер банк“ по време на финансовата криза от 2008 г. се превърна във фатална травма, натоварвайки кредитора с милиарди евро токсични инвестиционни банкови активи и принуждавайки Берлин да проведе спасителна акция в размер на 18.2 милиарда евро. Германското правителство е вторият по големина акционер на „Комерцбанк“ с 12% дял. Годините на преструктуриране, набиране на капитал и слаба рентабилност превърнаха банката в една от най-недолюбваните банкови акции в Европа. Сега обаче тя стана ценна отново.

„Знаем, че високата цена на акциите помага на портфейла, но също така ни помага да останем независими“, отбелязва Маркус Фрайалденховен – представител на служителите от Дюселдорф, облечен в суитшърт с надпис „Ние притежаваме жълто“ – корпоративният цвят на банката. Фрайалденховен гордо проверява и портфейла си на телефона ръст от 44% на акции, които сам е купил, и 12% на книжа, получени чрез програма за участие на персонала.

Служители, превърнали се в акционери, с жълти шапки и тениски седели във формата на сърце пред сцената, аплодирайки Орлоп, въпреки че колективно притежават по-малко от 1% от акциите на „Комерцбанк“, а ръководството наскоро обяви поредния кръг от съкращения на 3000 работни места.

Дребните инвеститори, мнозина от които са изтърпели години на загуби, също са се обединили зад ръководството. „Това е решаващото годишно общо събрание за независимостта на „Комерцбанк“, посочва 77-годишният акционер Райнер Гробе, който нарече „гаф“ продажбата на акции от правителството на „Уникредит“ през септември 2024 г., дала старт на натрупването на дялове на италианската банка.

Други били по-смирени. Бетина Петцолд от Висбаден, купила акции малко преди италианската банка да разкрие дела си, смята, че „Комерцбанк“ „няма шанс – ще бъде погълната.“

„Уникредит“ предложи 0.485 свои акции за всяка ценна книга на германската мишена, оценявайки я на около 38.6 милиарда евро в деня на срещата – под собствената пазарна капитализация на „Комерцбанк“ от приблизително 40.9 милиарда евро. Председателят Йенс Вайдман призова инвеститорите да не предлагат акции в офертата за размяна на италианците, а Орлоп предупреди, че евентуално поглъщане може да доведе до „дълбоки съкращения, масови загуби на работни места и оттегляне от цели бизнес области“.

Офертата на „Уникредит“ е привлякла само 0.02% от акциите на „Комерцбанк“ преди събранието. Но представители на инвеститорите предупреждават, че само съпротивата няма да е достатъчна. Този период се счита за фалшива война, преди италианската банка да предприеме сериозен опит за поглъщане.

Хендрик Шмит от компанията за управление на активи DWS предупреждава, че надеждата за появата на инвеститор от типа „бял ​​рицар“, който да се противопостави на италианското предложение не е реалистична. „За нас е ясно едно: „Уникредит“ няма да се предаде. Тя разполага с необходимите финансови ресурси и време“, коментира той.

Клаус Нидинг от асоциацията на акционерите на DSW пък уточнява, че „с преминаването на прага от 30%, вратата към поглъщане вече е широко отворена“. Той призовал главния изпълнителен директор на италианскияп кредитор Андреа Орчел да се откаже от „тактиките на промъкване и дезинформация“ и вместо това да проведе разговори за евентуално „сливане на равни“.

Пазарната капитализация на „Уникредит“ е 108 милиарда евро. Орлоп и Орсел са провели разговори по-рано тази година, след като италианската банка е представила офертата си, но не са успели да постигнат споразумение.

Не всички инвеститори отхвърлят идеята за сделка категорично. „Бих се задоволил със 70 евро“, шегува се дребен акционер, което е приблизително двойно повече от текущата цена на акциите на „Комерцбанк“.