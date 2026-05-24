Политици отправиха своите пожелания по случай 24 май

По повод Деня на българската азбука, просвета и култура политици отправиха своите поздрави към България.

„В Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура. На 24 май отдаваме почит и към святото дело на българските учители, към всички превърнали просветата, културата, науката и прогреса в своя мисия за достойното бъдеще на България“, написа премиерът Румен Радев във „Фейсбук“.

Президентът Илияна Йотова призова да помним древната си история и да знаем, че още със създаването си България е била духовната империя на Европа. Държавният глава пожела да имаме самочувствието на българи и да пазим българския език. „Днес е 24 май – честит празник. Тези думи изпреварват обичайното „добро утро“ или „добър ден“. Днес е празник на буквите, книжовността, просветата. Малко и голямо искат да изрекат на глас – Честит празник. Днес, не защото трябва, а защото искаме се стичаме към домовете на българската духовност – училища и читалища, театри и библиотеки. Водени от дълбока и чиста обич. Днес ние българите пишем с красивите кирилски букви сякаш в техните извивки стои целия летопис на българската история – на гръмки победи и неуспехи, когато цял наред въстава, за да търси свободата си“, заяви държавният глава.

„Да пазим силата на българското слово и уважението към образованието, защото те ни съхраняват като народ. Честит 24 май! Най-светлият и най-хубавият български празник! Ден, в който с гордост си припомняме, че сме дали на всички славянски народи азбука, на която да прославят нашите духовност, култура и знание“, написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

От „Продължаваме промяната“ също честитиха 24 май във „Фейсбук“, като заявиха, че това е денят, в който България празнува своя език, своята памет и своята идентичност.

„България чества днес Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. За първи път празникът в памет на делото на светите братя Кирил и Методий, създатели на славянската писменост, се чества в епархийското училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив на 11 май по стар стил през 1851 г. – по инициатива на Найден Геров„, написаха от „Демократична България“.

„Нека знанието и познанието бъдат наши пътеводители за по-доброто бъдеще на нашата Родина

„Честит празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. И днес великото дело на братята Кирил и Методий за утвърждаване на славянската култура като част от европейската носи българския образ и дух“, заяви председателят на ДПС Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на формацията.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов призова да не забравяме, „че и ний сме дали нещо на света – на вси славяни книга да четат“.

„Днес усещаме как делото на светите братя Кирил и Методий продължава да живее в нас – в начина, по който мислим, говорим и се свързваме един с друг“, заяви кметът на София Васил Терзиев на церемонията пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за 24 май.