Денят по диагонал – 24 май 2026 г.

По повод Деня на българската азбука, просвета и култура политици отправиха своите поздрави към България.

„В Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура. На 24 май отдаваме почит и към святото дело на българските учители, към всички превърнали просветата, културата, науката и прогреса в своя мисия за достойното бъдеще на България“, написа премиерът Румен Радев във „Фейсбук“.

Обстановката в централната част на Северна България след наводненията постепенно се нормализира, съобщиха от МВР и местните власти. Няма жертви и пострадали, но са нанесени сериозни материални щети – наводнени са приземни етажи и мазета, отнесени са автомобили и е засегната инфраструктурата. Предстои щетите да бъдат описани и оценени.

Главен комисар Александър Джартов съобщи, че през последното денонощие са подадени 153 сигнала за критични ситуации в областите Габрово, Велико Търново и Ловеч. По думите му към момента няма бедстващи хора, но засегнатите райони остават под наблюдение. Следи се и обстановката в Русенско заради повишените нива на реките, вливащи се в Дунав.

Русия извърши мащабна атака срещу Украйна с дронове, балистични и крилати ракети, включително и с ракетата „Орешник“. Основната мишена е била Киев, а нападението е продължило повече от пет часа.

Според говорителя на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат ударът с „Орешник“ е бил насочен към Бяла Църква, разположена на около 80 километра от Киев. Двама души са загинали, а още 56 души са ранени, от които 28 са в болница, каза кметът на столицата Виталий Кличко. Сред пострадалите са две деца.

Има разрушения в почти всички райони на Киев.

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че последните руски атаки срещу Украйна представляват „безразсъдна ядрена политика на ръба на войната“. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Киев е бил ударен от балистична ракета със среден обсег „Орешник“.

„Русия стигна до задънена улица на бойното поле, затова тероризира Украйна с целенасочени удари по градските центрове. Това са отвратителни актове на терор, целящи да убият колкото се може повече цивилни. Според съобщенията Москва използва балистични ракети със среден обсег „Орешник“ – системи, предназначени да носят ядрени бойни глави, което е политическа тактика за сплашване и безразсъдна ядрена политика на ръба на войната“, написа Калас в социалната платформа „Екс“.

Под обсадата на враждебните маневри за поглъщане от UniCredit („Уникредит“), Commerzbank („Комерцбанк“) се опита тази седмица да обедини акционерите за каузата за независимост на може би последното годишно събрание на създадения преди 156 години кредитор като самостоятелна институция. В конферентната зала във Висбаден стотици индивидуални инвеститори, служители в ярко жълти тениски и мениджъри на фондове се събраха на 20 май не само за да отпразнуват възхода на цената на акциите, но и за да защитят компания, която години наред беше символ на разочарованията на германското банково дело. Настроението било приповдигнато. Акциите на „Комерцбанк“ се търгуват на най-високото равнище от 15 години насам, след като поскъпнаха с около 40% през последните 12 месеца, изпреварвайки индекса Stoxx Europe 600 Banks и бележейки обрат за книжа, свързвани пословично с хронично слабо представяне.

Около 1000 акционери са присъствали на събранието, в сравнение със 740 миналата година, представляващи приблизително 42% от капитала на банката. Главният изпълнителен директор Бетина Орлоп била посрещната с бурни аплодисменти, докато представяла стратегия, обещаваща да върне приблизително половината от сегашната пазарна капитализация на „Комерцбанк“ на инвеститорите до 2030 година. Празненствата обаче преминали под сянката на „Уникредит“ – в момента най-големият акционер на германския кредитор, с дял, който би могъл да осигури мнозинство на типично годишно общо събрание. С враждебно предложение за поглъщане на стойност 39 милиарда евро на масата, италианският конкурент пропуснал събитието.