Мобилни екипи на Социално подпомагане описват щетите от наводненията в Габрово и Севлиево

Мобилни екипи на Агенцията за социално подпомагане (АСП) започват от днес обходи на територията на град Севлиево съвместно с представители на общинската администрация за описване на щетите в засегнатите от наводненията имоти. На място ще се предоставят на собствениците заявления за отпускане на финансова помощ.

Вчера социални работници от дирекция „Социално подпомагане“ в Севлиево са се включиха като доброволци в дейностите по отводняване на засегнатите райони и оказване на помощ на пострадалите домакинства, съобщават от АСП.

В Габрово екипите вече н извършват огледи и описват щетите на терен По първоначални данни са засегнати около 50 жилищни имота. Няма бедстващи хора, като всички евакуирани граждани са настанени при свои близки. Очаква се доставка на пет камиона с минерална вода в района – общо около 120 000 литра, осигурени от Държавния резерв. Осигурени са и водоноски за обезпечаване на битовите нужди.

След усложнената метеорологична обстановка и обявените бедствени и частични бедствени положения в области от Централна Северна България , екипи от социални работници посещават засегнатите населени места, извършват огледи на нанесените щети и консултират гражданите относно възможността за отпускане на еднократна помощ за покриване на инцидентно възникнали жизненоважни потребности.

След оттеглянето на водата и извършването на отводнителни дейности и осигуряването на безопасен достъп, обходите ще продължат и в останалите засегнати райони, включително в общините Габрово и Дряново, както и в населени места в областите Велико Търново и Ловеч. Огледите ще продължат до приключване на действията по установяване на щетите във всички засегнати райони. Служителите на АСП оказват съдействие на място при попълването и подаването на заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ.

Семействата с увредено имущество могат да получат еднократна финансова подкрепа в размер до трикратния размер на линията на бедност – 1171,89 евро. Подпомагането се отпуска след извършване на социална анкета и оценка на щетите и потребностите на засегнатите домакинства. При увредено единствено жилище може да бъде отпусната и целева помощ до 1550 евро.

Семействата, които са получили еднократна помощ за покриване на инцидентно възникнали потребности, могат да кандидатстват и за подпомагане от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома.

АПС остава в постоянен контакт с областните и общинските администрации за последваща подкрепа на засегнатите лица.