Кая Калас определи последната атака на Русия срещу Украйна като „безразсъдна ядрена политика на ръба на войната“

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че последните руски атаки срещу Украйна представляват „безразсъдна ядрена политика на ръба на войната“. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Киев е бил ударен от балистична ракета със среден обсег „Орешник“.

„Русия стигна до задънена улица на бойното поле, затова тероризира Украйна с целенасочени удари по градските центрове. Това са отвратителни актове на терор, целящи да убият колкото се може повече цивилни. Според съобщенията Москва използва балистични ракети със среден обсег „Орешник“ – системи, предназначени да носят ядрени бойни глави, което е политическа тактика за сплашване и безразсъдна ядрена политика на ръба на войната“, написа Калас в социалната платформа „Екс“.

Според говорителя на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат ударът с „Орешник“ е бил насочен към Бяла Църква, разположена на около 80 километра от Киев. Двама души са загинали, а още 56 души са ранени, от които 28 са в болница, каза кметът на столицата Виталий Кличко. Сред пострадалите са две деца.