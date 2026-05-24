Вода от държавния резерв ще бъде изпратена в Севлиево

От държавния резерв ще бъдат извадени 120 960 л бутилирана вода за питейни нужди на община Севлиево. Това съобщава агенцията след искане от областния управител на Габрово. В района в събота бе обявено бедствено положение след проливни дъждове.

По информация на областната администрация, община Севлиево е без водоподаване от вечерта на 22 май, като се очаква прекъсването да продължи повече от 72 часа.

Освобождаването на вода от резерва е с решение на Министерския съвет.

Осигурените количества включват 60 480 литра в разфасовки от 1.5 литра и 60 480 литра в разфасовки от 10 литра.

Междувременно стана ясни още, че десет човека лишени от свобода, които изтърпяват наказания в Затворническо общежитие от открит тип „Велико Търново“ към затвора в Ловеч, са вече на терен в Габрово и помагат за разчистване на щетите на наводнението. Лишените от свобода са с нисък риск от рецидив и са под контрола на надзорно-охранителния състав на затворническото общежитие, съобщават от Министерството на правосъдието.

Министерството на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ имат готовност и през следващите дни да осигурят лишени от свобода за подпомагане на местните власти.