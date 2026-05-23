Министърът на финансите Гълъб Донев участва в неформалното заседание на ЕКОФИН

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев участва в неформалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси и в заседание на Еврогрупата на 22 и 23 май в столицата на Кипър – Никозия.

В рамките на срещата министрите обмениха мнения относно неотложната необходимост от засилване на конкурентоспособността на ЕС в контекста на последните геополитически развития. Съветът също дискутира основните характеристики и икономически функции на стабилните криптовалути, както и свързаните с тях предизвикателства.

Обсъдено беше и как Европа може да посрещне нарастващите си нужди от разходи

без да подкопава дългосрочната фискална устойчивост. Членовете на Еврогрупата споделиха мнения и опит по основните икономически предизвикателства и варианти на политики, свързани с жилищата на достъпни цени.

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев проведе двустранни срещи с еврокомисаря по икономика и производителност, изпълнение и опростяване Валдис Домбровскис и с председателя на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис. България бе поздравена за успешното присъединяване към Еврозоната.

Заместник министър-председателят представи вижданията си относно основните предизвикателствата пред ЕС

в контекста на глобалните икономически предизвикателства, както и мерките и действия на българското правителство с оглед на предстоящата фискална консолидация. Той също така обсъди постигнатия до момента напредък по изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост и предстоящите стъпки до приключването му.

Еврокомисар Домбровскис заяви, че

Комисията очаква в кратък срок проектобюджета на страната за 2026 г. и актуализираната средносрочна прогноза,

като насърчи българските власти за предприемане на смели и устойчиви мерки за успешна фискална консолидация.

В заседанието и двустранните срещи участва и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.