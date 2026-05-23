Украинската армия е поразила голям химически завод в руския Пермски регион

Украинската армия е нанесла удар по голям химически завод – „Метафракс Кемикъл“, в руския Пермски регион, на 1700 км от украинската граница, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

„Продукцията на компанията снабдява десетки други руски военни производствени предприятия, включително такива, които произвеждат авиационно оборудване и дронове, ракетни двигатели и експлозиви. Производственият процес в предприятието вече е спрян“, написа украинският президент Володимир Зеленски в „Телеграм“.

„Метафракс Кемикъл“ е една от най-големите химически компании в Русия и водещ производител на метанол, формалин и други химически суровини. Компанията е базирана в град Губаха, Пермски край, в Уралския регион.

