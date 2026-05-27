Британското разузнаване предупреждава, че Западът рискува да загуби кибервойната срещу Русия

Великобритания и нейните съюзници са изправени пред риск да загубят кибервойната срещу държави като Русия, ако правителствата, компаниите и гражданите не обърнат необходимото внимание на киберсигурността. Това предупреждение отправя директорът на британската разузнавателна агенция GCHQ Ан Кийст-Бътлър.

Според предварително разпространени откъси от речта ѝ за британския център за разбиване на кодове по време на Втората световна война Bletchley Park край Лондон, тя ще настоява за „десетократно по-спешен подход“ към киберсигурността „от заседателните зали до всекидневните“.

Ръководителката на GCHQ ще обясни, че Великобритания и Европа са под непрестанен натиск от Москва в киберпространството, като целите са ключова инфраструктура, доверие в институции, демократични процеси и вериги за доставки.

По думите ѝ Русия е замесена в кражба на технологии, както и в подготовка на саботажи и покушения. Изказването се вписва в поредицата предупреждения от западни разузнавателни служби за засилена руска активност в т.нар. сива зона – действия под прага на открит военен конфликт, отбелязва Си Ен Ен.

Ан Кийст-Бътлър е първата жена, оглавила GCHQ

През последните месеци власти в Швеция, Полша, Дания и Норвегия обвиниха свързани с Русия хакерски групи в атаки срещу ключова инфраструктура, включително електроцентрали и язовири.

Миналия месец директорът на британския Национален център за киберсигурност Ричард Хорн предупреди, че най-сериозните киберзаплахи за страната идват от Русия, Китай и Иран. Той каза, че подобни атаки могат рязко да се увеличат при евентуално международно военно напрежение.

GCHQ е британска разузнавателна агенция, отговаряща за сигнали и киберразузнаване. Тя подпомага правителството на Обединеното кралство в защитата от тероризъм, кибератаки и шпионаж, както и в осигуряването на комуникационна сигурност за държавните институции.

По време на Втората световна война звеното в Bletchley Park става световно известно с разчитането на германския шифър „Енигма“. След войната службата се реорганизира и получава днешното си име през 1946 година.