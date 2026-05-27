Страните от ЕС да спрат да правят ракети „висша мода“, призовава еврокомисарят по отбраната

Страните от ЕС да отворят оръжейните си запаси, за да снабдяват Украйна и да увеличат производството, като се откажат от ракетите „висша мода“, призовава еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс. Той е посочил пред „Файненшъл таймс“, че укрепването на украинската армия става особено важно, ако Европа отвори отново официалните канали за преговори с Русия – задълбочаващи се намерения за подобни дискусии. „Единствената формула, която може да донесе мир, е така нареченият мир чрез сила. Силата трябва да е на украинска страна“ и Европа може да помогне с това, подчерта той.
Бившият литовски премиер предупреди също, че Европа изостава от Русия и Украйна в производството на ракети, защото нейните компании произвеждат сложни и скъпи оръжия, които са трудни за калибриране. „Европейците произвеждат това, което наричат „висока мода“. Технологично много сложна, много напреднала, много скъпа и невъзможна за увеличаване на обема“, отбелязва той. „Украинците произвеждат онова, което тези европейски сектори наричат „достатъчно добра“.“
Кубилюс, който ръководи усилията на Брюксел за укрепване на европейската отбранителна индустриална база, смята, че Европа трябва да се поучи от методите на Украйна от военните действия и да премине към по-евтини системи, които могат да се изработват бързо и в голямо количество. „Украинците започнаха да произвеждат свои собствени крилати ракети „Фламинго“ и тази година са готови да направят около 700.“ За разлика от тях, Европейският съюз е произвел по-малко от 300, а Русия – 1200.
Киев би могъл да купи оръжия от ЕС от запасите на блока, използвайки фонд от 60 милиарда евро от наскоро договорения заем с общността за 90 милиарда евро, казва Кубилюс. След това продавачите биха могли да използват тези пари, за да купят повече или да разширят производствения капацитет.
Призивът му идва в момент, когато ЕС подготвя инициативи, насочени към стимулиране на производството в отбранителната промишленост и намаляване на фрагментацията на европейската оръжейна промишленост. Брюксел трябва да представи през юли план за създаване на по-интегриран пазар.
Предложението цели да разреши предизвикателствата, произтичащи от разнородните национални правила и практики за обществени поръчки, които според него на практика са затворили оръжейните пазари и са възпрепятствали трансграничното индустриално сътрудничество в областта на отбраната.
„Всъщност няма пазар и има много пречки“, коментира Кубилюс. Той твърди, че националните правителства силно защитават местните шампиони в отбраната, като големи страни като Франция и Германия купуват 70% от произведеното от собствените им сектори, докато само около 10% се продава на други страни от ЕС.
Планираните реформи са насочени към справяне с техническите бариери, като взаимно признаване на процедурите за тестване и сертифициране и опростяване на лицензите за трансфер в рамките на блока на военни компоненти, които варират в различните държави членки.
Кубилюс посочва също, че консолидацията в отбранителния сектор трябва да се насърчава. Правителствата често се позовават на изключения, наложени от националната сигурност, за да избегнат спазването на пазарните принципи при обществените поръчки в областта на отбраната, създавайки това, което еврокомисарят определя като „наистина затворена система“.
Европа не трябва да се страхува от планираното обединение, наречено Project Bromo, между Airbus, Thales и Leonardo, което има за цел да създаде европейски шампион в космоса и сателитите, способен да се конкурира със SpaceX на Илон Мъск, убеждава Кубилюс. За глобална конкуренция са необходими „мащаб и размер“, добавя той. „Точно това предлага Bromo. Как да запазим конкурентната среда на вътрешния пазар винаги е проблем, но мисля, че не би трябвало да е пречка за нас да уголемим някои от нашите шампиони.“