Страните от ЕС да спрат да правят ракети „висша мода“, призовава еврокомисарят по отбраната

Страните от ЕС да отворят оръжейните си запаси, за да снабдяват Украйна и да увеличат производството, като се откажат от ракетите „висша мода“, призовава еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс. Той е посочил пред „Файненшъл таймс“, че укрепването на украинската армия става особено важно, ако Европа отвори отново официалните канали за преговори с Русия – задълбочаващи се намерения за подобни дискусии. „Единствената формула, която може да донесе мир, е така нареченият мир чрез сила. Силата трябва да е на украинска страна“ и Европа може да помогне с това, подчерта той.

Бившият литовски премиер предупреди също, че Европа изостава от Русия и Украйна в производството на ракети, защото нейните компании произвеждат сложни и скъпи оръжия, които са трудни за калибриране. „Европейците произвеждат това, което наричат ​​„висока мода“. Технологично много сложна, много напреднала, много скъпа и невъзможна за увеличаване на обема“, отбелязва той. „Украинците произвеждат онова, което тези европейски сектори наричат ​​„достатъчно добра“.“

Кубилюс, който ръководи усилията на Брюксел за укрепване на европейската отбранителна индустриална база, смята, че Европа трябва да се поучи от методите на Украйна от военните действия и да премине към по-евтини системи, които могат да се изработват бързо и в голямо количество. „Украинците започнаха да произвеждат свои собствени крилати ракети „Фламинго“ и тази година са готови да направят около 700.“ За разлика от тях, Европейският съюз е произвел по-малко от 300, а Русия – 1200.

Киев би могъл да купи оръжия от ЕС от запасите на блока, използвайки фонд от 60 милиарда евро от наскоро договорения заем с общността за 90 милиарда евро, казва Кубилюс. След това продавачите биха могли да използват тези пари, за да купят повече или да разширят производствения капацитет.

Призивът му идва в момент, когато ЕС подготвя инициативи, насочени към стимулиране на производството в отбранителната промишленост и намаляване на фрагментацията на европейската оръжейна промишленост. Брюксел трябва да представи през юли план за създаване на по-интегриран пазар.

Предложението цели да разреши предизвикателствата, произтичащи от разнородните национални правила и практики за обществени поръчки, които според него на практика са затворили оръжейните пазари и са възпрепятствали трансграничното индустриално сътрудничество в областта на отбраната.

„Всъщност няма пазар и има много пречки“, коментира Кубилюс. Той твърди, че националните правителства силно защитават местните шампиони в отбраната, като големи страни като Франция и Германия купуват 70% от произведеното от собствените им сектори, докато само около 10% се продава на други страни от ЕС.

Планираните реформи са насочени към справяне с техническите бариери, като взаимно признаване на процедурите за тестване и сертифициране и опростяване на лицензите за трансфер в рамките на блока на военни компоненти, които варират в различните държави членки.

Кубилюс посочва също, че консолидацията в отбранителния сектор трябва да се насърчава. Правителствата често се позовават на изключения, наложени от националната сигурност, за да избегнат спазването на пазарните принципи при обществените поръчки в областта на отбраната, създавайки това, което еврокомисарят определя като „наистина затворена система“.

Европа не трябва да се страхува от планираното обединение, наречено Project Bromo, между Airbus, Thales и Leonardo, което има за цел да създаде европейски шампион в космоса и сателитите, способен да се конкурира със SpaceX на Илон Мъск, убеждава Кубилюс. За глобална конкуренция са необходими „мащаб и размер“, добавя той. „Точно това предлага Bromo. Как да запазим конкурентната среда на вътрешния пазар винаги е проблем, но мисля, че не би трябвало да е пречка за нас да уголемим някои от нашите шампиони.“