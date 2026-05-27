Великобритания с нов рекорд за високи температури през май

Великобритания постави нов рекорд за високи температури през май. Горещата вълна, обхванала части от Западна Европа, принуди властите да издадат предупреждения за риск за живота и здравето на хората. Глобално затопляне или случайна климатична аномалия?

Британската метеорологична служба отчете температура от 35,1 градуса по Целзий в лондонските Кю Гардънс, с което беше подобрен рекордът от 34,8 градуса, измерен ден по-рано на същото място.

Новите стойности надминаха досегашния рекорд за май от 32,8 градуса, поставен още през 1922 г. и изравнен през 1944-та, отбелязва АП. В столицата беше регистрирана и т.нар. тропическа нощ, при която температурите не паднаха под 20 градуса.

Температурни рекорди бяха отчетени и във Франция. В югозападните части на страната живакът достигна 36 градуса, а нощните температури на много места останаха над 20 градуса.

Според френската метеорологична служба причината е т.нар. топлинен купол – стабилна зона с високо атмосферно налягане, задържаща горещия въздух и водеща до температури с над 10 градуса по-високи от обичайните за сезона.

Климатолози предупреждават, че подобни екстремни явления стават все по-чести заради глобалното затопляне.

Директорът на Центъра за климатични изследвания ICARUS към университета в Мейнут в Ирландия Питър Торн смята, че горещите вълни са пряко свързани с увеличаването на парниковите емисии, но подчерта, че мащабът на сегашните температурни рекорди във Великобритания и Франция е „потресаващ“.

Британската агенция за здравна сигурност издаде оранжев код за опасност за голяма част от страната до четвъртък и сериозен риск за възрастните хора и уязвимите групи. Великобритания традиционно има умерен климат и много домове, училища и обществени сгради не разполагат с климатични системи.

Горещото време обхвана и Испания, където температурите достигнаха 38 градуса в Севиля, а на голяма част от Иберийския полуостров стойностите са били с между 5 и 10 градуса над нормалните за май.

В Рим синоптиците прогнозираха до 32 градуса.