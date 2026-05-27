„Музикаутор“ награди студент от НАТФИЗ за най-добър филмов и телевизионен звук

„Музикаутор“ взе участие във връчването на наградите „Най-Най-Най“ 2026, които по традиция се връчват на най-изявените студенти на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ по случай Деня на българската просвета и култура. Церемонията по награждаването премина под надслов „Пазим сърцето“ и се проведе на голямата сцена на театъра на НАТФИЗ на 26 май.

Министърът на културата Евтим Милошев, който също присъства на церемонията, се обърна към студентите със съвет: „Не го жалете сърцето, особено когато сте на сцената, не го пазете. Давайте го, защото вашата професия, вашето призвание е свързано с човешката емоция, а тя е свързана е с творческия процес и с нещо, което – освен, че наричаме духовност, е базисът на изграждането на една нация“. Той призова студентите да следват в мечтите си и да вярват, че всяко усилие се възнаграждава.

Васил Гюров – заместник-председателят на организацията, защитаваща правата на музикалните издатели и на авторите – композитори, текстописци, аранжори, връчи наградата „Филмов и телевизионен звук“ на Габриела Йовчева. „Нямам думи от енергията, която виждам тук. Пожелавам Ви все така да я пазите.Онези, които не са се предали, са бъдещето. В тази връзка, не само наградените, но и всички Вие, сте бъдещето. Пожелавам Ви успех от все сърце“, обяви Гюров.

Сред отличените студенти бяха още Николай Тодоров в категория „Режисура за драматичен театър“, Катрин Георгиева в категория „Фотография“ и Пенко Бързашки в категория „Филмово и телевизионно операторство“.

В категория „Филмов и телевизионен дизайн“ награда получи Данаил Маринов, а в категория „Драматургия“ отличие получи Михаела Иванова (Мишел Девор). Отличена в категория „Театрознание и театрален мениджмънт“ бе Александра-Гергана Томас Дитц.

В категория „Филмов и телевизионен монтаж“ награда „Най-най-най“ получи Антония Михайлов. От академията отличиха и магистри в категория „Мениджмънт“ в сценичните изкуства – Александър Туник, в категория „Образователен и терапевтичен куклен театър“ – Ева Илчева, в категория „Режисура в сценичните изкуства“ – Христа Петкова, а в категория „Съвременно кино в световната култура“ – Симеон Симеонов.

На снимката са Васил Гюров и Габриела Йовчева. Фотограф – Венета Паунова.