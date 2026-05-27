Кабинетът обсъжда със синдикати и бизнеса нова формула за минималната работна заплата

Социалното министерство ще изготви нов модел за определяне на минималната работна заплата, съобразен с европейската директива за адекватни минимални възнаграждения. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, която представи основните приоритети на ведомството.

Тя обясни, че заплатата трябва да отразява стойността на труда и според нея не е удачно държавата да я определя изцяло по автоматичен механизъм в условията на пазарна икономика. По думите ѝ по-ефективен подход е засилване на колективното договаряне, така че минималните нива на възнаграждение да се определят по сектори чрез преговори между работодатели и синдикати, вместо да има една обща стойност.

Ефремова посочи, че сегашният автоматичен модел не дава удовлетворителни резултати за нито една от страните и затова държавата трябва да има по-скоро посредническа роля. Тя посочи, че се обсъждат промени в Кодекса на труда, като в процеса може да участва и Националният статистически институт с цел по-точни изчисления. Новият механизъм трябва да отчита фактори като инфлация и производителност, както и да засили ролята на браншовите договори, без да допуска намаляване на вече достигнатото ниво на минималната заплата.

В момента минималната работна заплата се определя по формула, която я свързва със средната брутна заплата за определен период от 12 месеца. Според критици обаче този подход създава изкривявания – увеличението на минималната заплата влияе върху средната, а тя от своя страна води до ново повишение, което създава затворен кръг и силна държавна намеса в пазара на труда. Освен това автоматичният ръст води до изравняване на доходите в по-нискоквалифицирани сектори и намалява стимулите за диференциация.

От бизнеса критикуват, че минималната заплата се повишава твърде бързо през последните години и изпреварва икономическите показатели, поради което настояват за замразяване. Те също така посочват, че в сегашния модел не се отчитат достатъчно фактори като производителност и покупателна способност.

Социалният министър определи като основен приоритет подготовката на държавния бюджет за 2026 г., като увери, че всички социални плащания са обезпечени и ще се изплащат в законово определените размери. Тя припомни, че парламентът по-рано прие увеличение на минималната пенсия с 7,8% от 1 юли по т.нар. „швейцарско правило“, а в близко време ще бъде подготвено и повишение на социалната пенсия, така че всички пенсионери да получат актуализираните си суми едновременно.

Сред основните си цели тя открои и укрепването на устойчивостта на пенсионната система. За тази цел ще се търсят допълнителни приходи чрез засилен контрол върху събираемостта и мерки срещу сивата икономика. Предвижда се и анализ на разходите в държавното обществено осигуряване, включително възможност част от социалните плащания да бъдат извадени от осигурителната система и да преминат към социално подпомагане.

Министерството ще насочи усилия и към пазара на труда чрез по-добро финансиране на обучения за квалификация, дигитални умения и работа с нови технологии, включително изкуствен интелект. Подготвя се и нов етап на програмата „Избирам България“, която цели да насърчи завръщането на българи от чужбина, включително от българските общности зад граница.

В социалната политика ще бъде направен цялостен преглед на ефекта от последните законодателни промени, включително в Закона за социалните услуги, Закона за личната помощ и системите за оценка на нуждите. Целта е средствата да достигат по-ефективно до най-уязвимите групи и да се засили контролът върху предоставянето на социални услуги.